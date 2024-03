Matrimonio Diletta Leotta quando si sposa e dove?/ “Manca poco, sono nel panico e non ho l’abito”

Diletta Leotta e il matrimonio con Loris Karius: location e data

Diletta Leotta presto sposa con Loris Karius. Dopo l’annuncio comunicato sui social la coppia è pronta al grande passo e stanno organizzando il matrimonio! Dopo l’annuncio della proposta di matrimonio su Instagram, la giornalista ha rivelato negli studi di È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici che convolerà a nozze il prossimo mese di giugno con il campione di calcio conosciuto a Parigi nel 2022. Un grande amore quello nato tra i due che sono anche diventati genitori della piccola Aria. “Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria, ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!” ha detto la neomamma dando il via ufficiale ai preparativi per il suo matrimonio.

Non solo, la Leotta ha aggiunto da Antonella Clerici: “Manca poco, sono nella fase del panico per via dell’organizzazione. Non ho ancora scelto l’abito”. Ma dove si terrà il matrimonio? Stando alle prime indiscrezioni, il matrimonio con Karius sarà celebrato nel mese di giugno al Therasia Resort di Vulcano, una delle “perle” delle Eolie.

Diletta Leotta e la rivelazione sul matrimonio: “Ho detto si a Loris Karius”

“Vi devo dire una cosa.. I said yes!Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia! Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’’, nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”. Con queste parole Diletta Leotta ha annunciato di aver detto si alla proposta di matrimonio del compagno Loris Karius.

Diletta Leotta e Karius sono pronti al grande passo del matrimonio che sarà celebrato il prossimo mese di giugno in Sicilia, terra natale della Leotta. Due le location in lizza: Therasia Resort a Vulcano nelle Eolie, ma c’è anche ipotizza Taormina. Una cosa è certa la Leotta si sposerà nel suo posto del cuore, visto che sui social ha scritto: “nel mio posto del cuore”. Bisogna solo capire quale!











