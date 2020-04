Matrimonio Edward e Bella in Twilight/ In quale film va in onda? Video e dettagli

Pubblicità

Era il 2012 quando al cinema arrivava un momento attesissimo da milioni di fan. Tutti coloro che si erano appassionati alla storia d’amore, protagonista della saga di Twilight, di Edward Cullen e Bella Swan potevano finalmente assistere al loro matrimonio. Una giovanissima e agitatissima Bella, interpretata da Kristen Stewart, stinge il braccio di suo padre nella lunga passeggiata verso un altare organizzato in mezzo al bosco adiacente la villa dei Cullen. Solo una volta incrociato lo sguardo di Edward, la protagonista si rasserena e dice sì all’uomo che ama con tutta se stessa. Il tutto con il romantico sottofondo di “Turning page”, canzone di Sleeping At Last. Una scena molto romantica che ha commosso i tantissimi fan della saga, desiderosi di vederli finalmente insieme per sempre. Ma in quale film va in onda questa scena?

Matrimonio Edward e Bella in Twilight: l’abito bianco e… i prezzi!

La scena del matrimonio di Edward e Bella va in onda nel quarto capitolo della saga, ovvero Breaking Dawn – Parte 1. Chi sta seguendo la saga in queste settimane, riproposta da Italia 1, dovrà dunque attendere ancora una settimana per rivedere in onda la romantica scena. Questa sera va infatti in onda in prima serata Twilight – Eclipse, con la guerra di Vampiri e lupi contro Victoria e il suo esercito. Tornando al matrimonio, l’abito indossato da Bella ebbe al tempo un successo strepitoso: si tratta di un capo in crepe satin e pizzo chantilly firmato dalla stilista venezuelana Carolina Herrera del prezzo di $799. Le scarpe indossate sono invece un modello di Manolo Blahnik chiamato proprio “the swan”, del prezzo di $1295.





