Matrimonio Elettra Lamborghini Afrojack/ Oggi il grande giorno:”Sarà bellissimo e non vedo l’ora”

Elettra Lamborghini sta per avanzare verso l’altare e coronare il suo sogno d’amore con il fidanzato Afrojack. Finalmente ci siamo: il lieto evento è stato annunciato diversi mesi fa e la coppia ha dovuto fare degli slittamenti solo per via dell’emergenza sanitaria. Senza considerare che Elettra ha avuto un malore pochi giorni fa e che è dovuta rimanere a letto per alcuni giorni a causa di un forte dolore ai reni. Le nozze sono previste comunque per oggi, sabato 26 settembre 2020, nella splendida cornice del Lago di Como e sotto la guida attenta del celebre wedding planner Enzo Miccio. “Quello da sposa, uno più classico l’altro pop e un post party per la festa per nulla banale”, dice lei al settimanale Chi parlando del cambio di outfit previsto nel corso della giornata. Intanto sui social la Lamborghini ha già mostrato il bouquet di lilla e margherite bianche, con qualche rosellina al centro. “Sarà bellissimo e non vedo l’ora“, scrive. Clicca qui per guardare la foto di Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini, l’atteso matrimonio con qualche no di troppo

Il matrimonio di Elettra Lamborghini è uno degli eventi più attesi di questo mese. In molti vorrebbero partecipare e assistere almeno al ricevimento, ma c’è qualcuno che ha già rivelato la propria assenza. La sorella Ginevra infatti ha risposto con un secco ‘No’ a un fan che le ha chiesto se sarebbe andata alle nozze di Elettra. Non sappiamo tuttavia il motivo della sua decisione, che appare ancora più misterioso alla luce della scelta fatta dall’ereditiera in merito alle damigelle d’onore: le sorelle Lucrezia e Flaminia. Rimane il dubbio quindi: la decisione è stata presa da Ginevra, che ha deciso di non partecipare al grande giorno della sorella minore oppure è stata Elettra a chiuderle le porte dell’evento? Nel frattempo la bella ereditiera si concede un taglio di capelli in previsione delle nozze e anche qualche momento emozionante con il suo cavallo Dadi. “Mi diverto troppo”, scrive nelle Stories, “assolutamente non ho pretese di andare in gara e non penso che tornerò mai in gara, se non in un futuro molto prossimo. A me piace fare passeggiate, lavorare in piano e ogni tanto fare queste ca**tine qui”.

