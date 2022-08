Matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta/ La dedica d’amore conquista tutti e…

Matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta: le foto inedite pubblicate dalla sposa

Quello vissuto da Federica Pellegrini con Matteo Giunta è stato un matrimonio da sogno e, a distanza di pochi giorni, la regina del nuoto italiano non nasconde la difficoltà nel tornare alla realtà. Dopo aver vissuto co discrezione e riservatezza il suo amore con Matteo Giunta, la Pellegrini ha scelto di condividere le emozioni provate durante il matrimonio sui social regalando ai fan anche foto inedite della cerimonia e del ricevimento a cui hanno partecipato le famiglie degli sposi e gli amici più intimi. Il matrimonio di Federica e Matteo è stata una vera e propria festa d’amore come si intuisce dalle foto che la sposa ha pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi, frecciatina Filippo Magnini?/ Spunta foto…

Dalla foto in cui, con l’abito da sposa, sfoggia il suo sorriso più bello a quella in cui si concede un ballo con il marito fino agli scatti con le damigelle e qualche invitato, la Pellegrini conquista tutti con delle foto semplici, spontanee e che mostrano il vero amore.

Federica Pellegrini, la dolce dedica dopo il matrimonio con Matteo Giunta

Dopo aver coronato i suoi sogni sportivi diventando la regina del nuoto italiano e dedicando gran parte della sua vita allo sport, Federica Pellegrini ha realizzato anche il suo sogno d’amore sposando Matteo Giunta a cui ha fatto una dedica indiretta. “Sto ancora sognando”, ha scritto la Pellegrini condividendo le foto inedite che potete vedere qui in basso.

Matrimonio Federica Pellegrini e Matteo Giunta, oggi 27 agosto/ La Divina ha detto sì: il video degli sposi

Un momento meraviglioso, dunque, per la Pellegrini che ha ufficialmente cominciato un nuovo capitolo della sua vita e chissà che, dopo il matrimonio, non arrivi anche la cicogna.

LEGGI ANCHE:

Abito da sposa Federica Pellegrini/ Foto e video dell'ingresso in chiesa: sposa in bianco Nicole

© RIPRODUZIONE RISERVATA