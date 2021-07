Matrimonio Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi/ Oggi si sposano a Carrara

Oggi, martedì 13 luglio, a meno di 48 ore dal trionfo della nazionale Italiana a Wembley, Federico Bernardeschi si sposa con la compagna Veronica Ciardi, ex concorrente del Grande Fratello. Reduce del successo agli Europei in cui ha giocato 47 minuti in tutto, tra i supplementari della semifinale e della finale, e segnato due rigori, l’azzurro è pronto a una nuova festa. Il matrimonio sarà celebrato in Duomo a Carrara, città di origine di Bernardeschi. Il ricevimento, molto probabilmente si terrà allo stabilimento balneare “Il Principe della Fossa Maestra”, di proprietà del calciatore. Non è da escludere che tra gli invitati possa esserci qualche compagno della Nazionale. Le nozze erano state fissate nel mese di luglio prima della scalata azzurra agli Europei. Doppia festa quindi per l’esterno della Juventus.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: la storia d’amore

La storia d’amore di Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi è iniziata nel 2016 a Formentera. Nel 2018 annunciarono la fine della loro relazione, salvo poi tornare felicemente insieme più uniti che mai. Infatti, nel 2019 sono diventati genitori di Deva, che adesso ha due anni. Veronica Ciardi è nota per la sua partecipazione alla decima edizione del Grande Fratello, vinta da Mauro Marin. Dentro la casa il rapporto con Sarah Nile, ex coniglietta di playboy, attirò molto l’attenzione dei telespettatori, convinti che tra loro ci fosse qualcosa di più che una semplice amicizia. Successivamente al reality show, Veronica ha partecipato nel 2011 a “Uman Take Control!” e “Pomeriggio 5”. Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi sono da sempre molto riservati e sui social pubblicano poche foto della loro famiglia. Solo a Natale, il calciatore ha postato una foto insieme a Veronica e alla figlia Deva: “In questo periodo, però, vorrei pensare a quello che di buono ci ha insegnato, che solo rimanendo uniti si può superare tutto, solo con l’amore possiamo andare avanti e tornare più forti di prima”.

Federico Bernardeschi: il futuro alla Juventus

Subito dopo la vittoria a Wembley, Federico Bernardeschi si è sciolto in lacrime davanti alle telecamere: “Io ho sofferto tanto quest’anno. Non è stata una stagione semplice per me. Quando fai una stagione come questa a volte le cose si complicano. Per me però esiste un solo metodo: lavorare e rimboccarsi le maniche anche quando le cose non vanno. Il cuore viene sempre ripagato. Ci meritiamo tutto questo”. Quest’anno con la maglia della Juventus ha trovato poco spazio e quelle poche volte che è sceso in campo non ha brillato. Dopo le nozze e le vacanze, Bernardeschi si unirà alla Juve, forte però del ritorno in panchina di Massimiliano Allegri che in passato aveva saputo trovare la giusta dimensione per l’azzurro. Il contratto del calciatore con la Juve è in scadenza nel 2022.

