Matrimonio Flora Canto e Brignano/ Dalla proposta all’Arena di Verona, al colpo della strega

Flora Canto ed Enrico Brignano sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo dal 2013. I due si sono conosciuti in spiaggia a Sabaudia e tra loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine ma l’amore vero e proprio è arrivato dopo. L’attore ha raccontato al Quotidiano.net di averla conquistata “Facendola ridere. Sul palco lei faceva ridere me e io lei. Ma, facendo lo stesso mestiere, a letto si porta qualche complicazione di più. Se fai due mestieri diversi quello che racconti della giornata è nuovo, invece parlare della stessa cosa sa di vecchio”.

Nel 2017 i due sono diventati genitori di Martina e nel 2021 è nato anche il piccolo Niccolò. La proposta di matrimonio invece è arrivata nel settembre del 2021, all’Arena di Verona. “L’avevo preparata molto meglio perché avremmo dovuto recitare quella sera Romeo e Giulietta, ma per un problema tecnico quella scena è saltata. Avevo calcolato quasi tutto, ma alla fine ho dovuto improvvisare” ha raccontato Brignano, che ha spiegato come nessuno sapesse della sua intenzione di sposare Flora.

Matrimonio Flora Canto ed Enrico Brignano: un imprevisto rischia di mandare tutto all'aria…

La coppia è convolata a nozze nel luglio del 2022. I due, dopo la proposta all’Arena di Verona, hanno organizzato un evento con 150 invitati, come Flora Canto lo aveva sempre immaginato. L’attrice ha raccontato: “La sera prima delle nozze, in un’atmosfera quasi sospesa, speciale, abbiamo dormito insieme nella villa. Una scelta di praticità: avendo due bambini piccoli, l’idea era di separarci al mattino per i preparativi. Peccato che alle sei ho aperto gli occhi perché ho sentito gocce di acqua sui vetri. Pensavo fosse la condensa, era pioggia. Dopo quaranta giorni si solleone, stava piovendo. Non mi sono più riaddormentata, in attesa della schiarita”.

Eppure, non sono terminati gli imprevisti. Proprio la mattina delle nozze, Enrico Brignano si è svegliato con un colpo della strega: “Avevo appena tirato un sospiro di sollievo quando, alle 8:30, Enrico si è svegliato con il colpo della strega, non riusciva a stare diritto. Gli ho fatto una puntura per rimetterlo in piedi. Per fortuna dopo poco è arrivata Eva Presutti, la wedding planner, che mi ha rassicurata: “Ho tutto sotto controllo””.











