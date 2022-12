Matrimonio Francesca Cipriani e Alessandro/ Abiti, invitati, location e assenti…

Matrimonio Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: location e ospiti

Dopo averlo sognato per tanto tempo, sabato 4 dicembre, Francesca Cipriani ha coronato il suo sogno d’amore con il fidanzato Alessandro Rossi. La coppia che, nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip aveva regalato un momento speciale al pubblico con la proposta di matrimonio in diretta, si è sposata a Roma nella basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina a Roma, mentre il ricevimento ha avuto luogo in un castello alle porte della Capitale. Oltre ai parenti e agli amici di sempre, al matrimonio hanno partecipato quasi tutti gli ex vipponi che hanno condiviso l’esperienza con la Cipriani.

Al matrimonio, infatti, erano presenti Manila Nazzaro, Raffaella Fico, Patrizia Pellegrino, Giammaria Antinolfi con Federica Calemme. Delia Duran e Alex Belli, Jessica, Clarissa e Lulù Selassiè, Giucas Casella, Sophie Codegoni, Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi, MYSS KETA.

L’abito della sposa e gli assenti

Non sono mancati, tuttavia, i grandi assenti al matrimonio, in primis Alfonso Signorini che, a causa di impegni lavorativi, avrebbe dato forfait. Assenti anche Katia Ricciarelli che, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip aveva annunciato che avrebbe cantato l’Ave Maria durante la cerimonia e Manuel Bortuzzo che, pare, abbia declinato l’invito per non alimentare il gossip vista la presenza dell’ex fidanzata Lulù. Assente anche Miriana Trevisan.

Il matrimonio della Cipriani è stato un giorno speciale per tutti, soprattutto per la sposa che ha scelto un abito importante. Francesca è arrivata all’altare con un abito bianco, con corpetto di pizzo scollatissimo e gonna dallo spacco vertiginoso e un fiocco nella parte posteriore. Elegantissimo anche lo sposo nel suo abito scuro così come tutti gli invitati.

