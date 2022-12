Matrimonio Francesca Cipriani e Alessandro: Alfonso Signorini non si presenta perchè?/ Era il testimone…

Francesca Cipriani si sposa: Signorini grande assente al matrimonio

Nel giorno delle sue nozze Francesca Cipriani ha scelto Alfonso Signorini come testimone. La coppia nota dal Grande Fratello Vip , ha finalmente coronato il suo sogno d’amore ma del conduttore neanche l’ombra. Il direttore di Chi, non si è presentato alla cerimonia mandando nel panico i neo-sposi.

A dare la notizia è Amedeo Venza, che sul suo blog personale ha dichiarato: “Alfonso Signorini è il testimone di nozze di Francesca Cipriani, ma non lo abbiamo ancora visto. Il caso si infittisce“. Con il passare delle ore, l’assenza del conduttore è diventata certa e la coppia ha dovuto optare per un altro testimone: Giucas Casella. Non si conoscono i motivi della buca rifilata da Signorini all’ex gieffina, tutto tace. Il conduttore non ha rilasciato alcuna dichiarazione sui social e neanche l’influencer che ha trascorso uno dei giorni più belli della sua vita.

Francesca Cipriani parla delle nozze: “Alfonso Signorini sarà il nostro testimone”

A quanto pare, Alfonso Signorini non si è presentato alle nozze di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi nonostante la sua presenza fosse data per certa. Qualche settimana prima del matrimonio, la coppia è stata intervistata daRtl 102.5 News, aveva confermato la presenza del conduttore nel loro giorno speciale.

Francesca Cipriani ha spiegato perchè avesse scelto di svolgere le nozze nella Capitale: “Una questione di comodità per gli invitati, per agevolare un po’ tutti. Normalmente gli innamorati si sposano d’estate, ma noi patiamo il caldo. Dicembre è un mese magico, è il mese del Natale”. E ancora: “Innanzitutto, al nostro matrimonio Alfonso Signorini sarà testimone. Dopodiché, l’elenco degli invitati include più di 200 persone. Qualche nome? Aldo Montano, Giucas Casella, Manila Nazzaro e poi tanti altri volti noti della tv e amici e parenti da ogni parte d’Italia e addirittura dagli Stati Uniti d’America: Chicago, Pittsburgh, Cleveland”.

