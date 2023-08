Matrimonio gay in Nigeria, raid polizia: oltre 100 arresti/ “Qui non siamo come in Occidente”

NIGERIA CHOC: RAID POLIZIA DURANTE MATRIMONIO GAY, ONDATE DI ARRESTI

La repressione in molte parti della Nigeria è purtroppo all’ordine del giorno: dai cristiani alle minoranze fino agli omosessuali. È successo che lo scorso weekend un raid inquietante della polizia ha fatto irruzione durante un matrimonio gay a Epkan, città a sud della Nigeria nello Stato del Delta: più di 100 arresti tra invitati e sposi per una delle detenzioni di massa più ingenti contro la comunità LGBTQ in Africa (ricordiamo che in Nigeria l’omosessualità è ancora considerata illegale).

«Il Delta State Command ha arrestato oltre cento sospetti gay in un hotel che stava celebrando una cerimonia di matrimonio gay. A breve andremo in diretta su Facebook per mettere in mostra i suddetti sospettati»: così sui social interviene il “Delta State Police Command” che ha provveduto ad inquadrare in una successiva diretta FB i volti dei “sospettati” fermati. Una “parata della vergogna” per mostrare al pubblico i sospetti omosessuali contro la legge: un orrore per qualsiasi Paese Occidentale ma che purtroppo è ancora all’ordine del giorno in alcuni Stati africani.

LEGGE NIGERIA CONTRO IL MATRIMONIO GAY: “NON SIAMO IN OCCIDENTE”. GLI APPELLI DAL MONDO

«L’omosessualità non sarà mai tollerata in Nigeria», è così che parla poi in conferenza il portavoce del Delta State Command, Bright Edafe, confermando come i due sposi del matrimonio avvenuto in hotel in piena notte siano tra gli arrestati. «La parte sorprendente è che abbiamo visto questi due sospetti e c’è una registrazione video in cui stavano celebrando la loro cerimonia di matrimonio», prosegue il rappresentante della polizia nigeriana a Ekpan.

Il mondo LGBT viene visto come un gruppo di criminali, tanto che il medesimo portavoce poi aggiunge «Siamo in Africa e siamo in Nigeria. Non possiamo copiare il mondo occidentale perché non abbiamo la stessa cultura». Vedere persone gay esprimere il proprio orientamento in maniera aperta, «non è qualcosa che sarà permesso in Nigeria». La legge anti matrimoni gay è del 2013 e prevede fino a 10 anni di carcere per chiunque appartenga ad una organizzazione arcobaleno, ma la pena sale a 14 anni di carcere per chi contrate matrimonio con persone dello stesso sesso. Da Ekpan ai casi passati a Kano e nel nord della Nigeria: le ondate di detenzione contro le persone gay, purtroppo, passano gli anni e non si placano.

