Matrimonio Giorgia Palmas e Filippo Magnini/ Oggi il sì in chiesa dopo il rito civile

Matrimonio Giorgia Palmas e Filippo Magnini: oggi la cerimonia religiosa

A distanza di un anno dal matrimonio civile celebrato in piena pandemia in quel di Milano, per Giorgia Palmas e Filippo Magnini è arrivato il momento di coronare il loro amore anche in chiesa con un matrimonio religioso a cui seguirà un ricevimento a cui parteciperanno amici e parenti. Oggi, sabato 14 maggio, due giorni dopo l’anniversario, l’ex velina di Striscia la Notizia e il campione di nuoto celebreranno il fatidico sì. Ad annunciarlo sono stati gli stessi sposi con un messaggio pubblicato su Instagram con cui, oltre ad aver ricordato il giorno in cui sono diventati ufficialmente marito e moglie, hanno annunciato il matrimonio religioso.

“Buon anniversario a noi, […] aspettando di coronare il nostro sogno in Chiesa tra due giorni (il 14 maggio n.d.r.), davanti a Dio e con tutti i nostri cari” – ha scritto la coppia. “Questi giorni di maggio sono tutti per noi – continua il post – per la nostra storia, per il nostro Amore, per la nostra Vita insieme e per la nostra splendida famiglia. Brindiamo a noi, che siamo incasinati anche della nostra pazza e incasinata quotidianità. Che fantastica storia è la vita”.

Matrimonio Giorgia Palmas e Filippo Magnini: i dettagli della cerimonia

Dopo aver coronato il loro amore con la nascita della figlia Mia e con il matrimonio civile, oggi, Giorgia Palmas e Filippo Magnini pronunceranno il fatidico sì in Chiesa. Con loro, naturalmente, ci sarà Mia, ma anche Sofia, la primogenita di Giorgia, nata dalla storia con Davide Bombardini. Non mancheranno amici e parenti che affiancheranno gli sposi in un giorno così speciale. La Palmas, come testimone, ha scelto l’amica Elena Barolo mentre Filippo il migliore amico Fabrizio.

Top secret, invece, il luogo in cui si terrà il matrimonio così come l’abito della sposa. Unico dettaglio svelato è il colore: per il grande giorno, infatti, Giorgia ha scelto d’indossare l’abito bianco. Per scoprire il modello, però, sarà necessario aspettare un po’.

