Matrimonio Guenda Goria e Mirko Gancitano/ Lei: “Mi vestirò di bianco anche se mia madre non voleva”

Guenda Goria, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha fatto il suo ingresso insieme al padre Amedeo simulando la camminata padre-figlia delle imminenti nozze previste fra un settimana: “Ho il terrore che mio padre mi pesta l’abito e cadiamo tutti e due” ha detto l’ex gieffina ironicamente.

GUENDA GORIA, CHI E' E GRAVIDANZA DELLA FIGLIA DI AMEDEO GORIA E MARIA TERESA RUTA/ "Sono al settimo mese"

Il matrimonio è ormai alle porte e, come ha dichiarato la suocera di Guenda in collegamento: “E’ tutto pronto“. La cerimonia sarà classica ma con colpi di scena: “Ci saranno delle sorprese” ha confessato Goria in studio. La scelta dell’abito è avvenuta insieme alla mamma Maria Teresa Ruta: “Lei voleva farmi sposare con un colore perchè anticamente con il pancione non ci si sposava di bianco, ma io mi sposerò di bianco“.

Gian Amedeo Goria, chi è il fratello di Guenda Goria/ Il matrimonio in gran segreto nel 2022

Guenda Goria il matrimonio fra un settimana con Mirko Gancitano

Guenda Goria e Mirko Gancitano si sposeranno il 16 maggio in Sicilia. Il volto televisivo, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha ricevuto la sorpresa dei suoceri in collegamento prontissimi alle nozze: “Quella che piangerà di più sarò io” ha svelato la suocera dell’ex gieffina.

Amedeo Goria, in studio con la figlia, ha svelato: “Con l’età ho cominciato a piangere per qualsiasi cosa” ha svelato. Guenda Goria ha, dunque, dichiarato: “Chi piangerà di più tra mio padre e mio suocero? E’ una bella lotta, mio suocero non l’ho mai visto commuoversi, mio padre ha pianto diverse volte” ha svelato la figlia del conduttore. Tutto pronto insomma, dalla scelta dell’abito ai dolci siciliani che saranno il piatto forte del romantico evento. Guenda e Mirko diranno il loro ‘sì’ fra una settimana, contornati dall’amore di famigliari e amici importanti. Ospite speciale delle nozze? Il bambino che Guenda aspetta dentro di sé con tanto amore.

Maria Teresa Ruta, chi è la mamma di Guenda Goria/ Carriera, vita privata e la prima gravidanza della figlia

© RIPRODUZIONE RISERVATA