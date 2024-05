Matrimonio Guenda Goria e Mirko Gancitano: svolta per l’ex Grande Fratello/ “Abbiamo superato sfide…”

Guenda Goria e Mirko Gancitano fanno sul serio, in quanto prossimi al grande passo sull’altare, il che può dirsi una svolta radicale per l’ex Grande Fratello.

Il 16 maggio 2024 i due promessi sposi convoleranno a nozze, un evento tanto atteso dai fan della coppia formata dal fascinoso Mirko Gancitano e la romantica Guenda Goria.

E mentre manca sempre meno all’evento dei fiori d’arancio, che vedrebbe Guenda Goria pronunciare il sí all’eternità dell’amore con Mirko Gancitano, la coppia non lesina delle dichiarazioni intimiste sul legame che ne fa da collante. Ma non solo.

Guenda Goria rompe il silenzio sul matrimonio con Mirko Gancitano

In particolare, incalzata dai quesiti in un’intervista ripresa da La nostra TV, Guenda Goria ammette di sperare che il suo matrimonio non sortisca effetti indesiderati fino alla crisi d’amore: “Facciamo le corna!”, esclama l’ex Grande Fratello, che in passato subiva il trauma della fine del matrimonio tra i genitori vip, Mirko Gancitano e Maria Teresa Ruta.

Le indiscrezioni sul “contratto matrimoniale” di Guenda Goria e Mirko Gancitano

“Abbiamo superato delle sfide importanti”, aggiunge inoltre sibillina Guenda, che quindi ammette che non tutto sia roseo nel suo trascorso prematrimoniale con Mirko Gancitano. Anche relativamente alla gravidanza del nascituro che porta in grembo, tanto voluta anche se arrivata con qualche difficoltà. E mentre i preparativi fervono per l’atteso matrimonio dell’ex Grande fratello vip, intanto, si rilevano delle richieste di Mirko Gancitano avanzate all’amata Guenda Goria come in una sorta di contratto matrimoniale.

Lui le chiederebbe di convincere il padre Amedeo Goria a fare il nonno anche se spesso vorrebbe farsi chiamare ‘zio’. Poi le chiede se sarebbe possibile cedere solo il suo cognome al figlio perché è l’unico in grado di portare avanti la dinastia dei Gancitano.

E il nome prescelto del figlio é a quanto pare Noah, la cui nascita é prevista a inizio agosto. Infine lui le chiede di non organizzare un matrimonio intimo e con pochi invitati, per il volere della madre.











