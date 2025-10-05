Helena Prestes e Javier Martinez a Verissimo: "Sogniamo il matrimonio, speriamo che arrivi entro l'anno"

La tanto attesa coppia format da Helena Prestes e Javier Martinez ha fatto tappa a Verissimo da Silvia Toffanin su Canale Cinque. I due ex concorrenti del Grande Fratello sono intervenuti in trasmissione, dove hanno colto l’occasione per parlare dell’evoluzione della loro storia d’amore, giunta a un punto cruciale a oltre sei mesi dalla fine dell’esperienza nel reality di Mediaset. “Ora stiamo convivendo e abbiamo una vita più tranquilla rispetto a quella di Milano, per me se lei sta bene ed è tranquilla io sto già bene. Io sono tornato a giocare a pallavolo a Terni e sta andando molto bene, ora cominceremo il campionato” ha detto Javier Martinez.

“Se io sto bene lui è tranquillo, Terni è più tranquilla ma abbiamo tutto, facciamo su e giù per lavoro, andare a convivere era il nostro sogno, volevamo creare una famiglia anche se ogni tanto litighiamo. Anche saper litigare è importante in una coppia. Eravamo qui all’inizio della storia, ogni mese che passa è un traguardo”. Javier Martinez ha confessato: “Sogniamo un matrimonio, ce lo ripetiamo presto. Non vogliamo aspettare molto, arriverà presto la proposta” ha assicurato Javier Martinez.

Helena Prestes e Javier Martinez: “Siamo uniti dal dolore vissuto”

Helena Prestes e Javier Martinez hanno raccontato la loro storia d’amore nel salotto di Verissimo, ritornando anche sul passato complicato che accomuna entrambi: “Il dolore è duro ma non tutti i mali vengono per nuocere, io ringrazio la mia famiglia che mi ha fatto capire che la vita è dura ma non bisogna fare vittimismo”. Helena Prestes ha raccontato riguardo alla famiglia: “Con mio padre non ho un buon rapporto, mi fa tante domande e io sono piena di opportunità adesso.

Lui mi chiede troppo e mi insulta, mi ha chiesto un iPhone e io ne ho dato uno a mio nipote. Voglio sistemarlo e poi dargliene un altro, lui invece lo vorrebbe subito”. Javier Martinez ha poi spiegato: “Io certe cose non le concepisco perché arrivo da una realtà diversa, io cerco di consigliarla con quello che posso”. I due hanno confidato di aver vissuto un momento di crisi qualche mese fa, quando l’ex di Helena è tornato a galla: “Non voglio essere presuntuoso ma mi faccio i complimenti per essere riuscito ad averle accettate, ho capito che l’amore deve vincere su tutto ma è stato un momento duro” le parole di Javier Martinez. Helena ha poi rivelato: “Stiamo già parlando di nomi per i figli”.