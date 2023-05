Matrimonio: il segreto per farlo durare/ Studio: “Niente sesso pre nozze e pochi ex”

Un recente studio condotto dalla Brigham Young University dello Utah, stato americano, ha rivelato (forse involontariamente) il segreto per un matrimonio duraturo. Segreto per modo di dire, perché in fin dei conti non è nulla di diverso da ciò che nonne e bis nonne, oltre ai preconcetti della fede, dicono da sempre: ovvero praticare una ferma astensione sessuale prematrimoniale, limitando al minimo il numero di ex partner.

A condurre lo studio sul matrimonio è stata la divisione degli esperti sulla famiglia dell’università americana, con lo scopo di comprendere meglio se ci siano ragioni che portano le coppie a divorziare. Dal campione analizzato è emerso come in circa il 10/20% degli adulti sposati che avevano avuto rapporti sessuali esclusivi con il partner con cui sono convolati a nozze, avvertissero un livello di unione per serena e di qualità superiore rispetto a chi aveva più partner sessuali. Brian J. Willoughby, coautore dello studio, ha sottolineato di aver confermato “che le coppie sessualmente inesperte hanno da due a tre volte più probabilità di avere un matrimonio altamente stabile”.

I dati dello studio sul matrimonio

Insomma, appare evidente negli ultimi anni come l’istituto del matrimonio sia cambiato rispetto al passato, portando ad un aumento delle pratiche di divorzio e ad una sempre più diffusa infedeltà. Una questione che, secondo lo studio americano, affonda le sue radici nell’altrettanto marcata diffusione dei rapporti amorosi e sessuali in età giovanissima, con un’asticella che nel primo caso è passata sotto la soglia della prima adolescenza (ovvero 10/12 anni).

Lo studio sul matrimonio si è basato su un campione di 3.750 americani impegnati in una relazione eterosessuale attiva sessualmente, partendo da altri studi che correlavano la tendenza al divorzio alla promiscuità sessuale. Dal campione, è emerso come una persona sposata su 10 che si è definita sessualmente esperta, si è detta anche molto soddisfatta dalla sua attuale relazione. A livello numerico il 25% delle persone sposate e che aveva avuto tra i 5 e i 9 partner, e il 14% di chi ne aveva almeno 10, hanno dichiarato un livello molto alto di stabilità nel loro matrimonio. Diversamente, il 45% degli inesperti ha dichiarato un alto grado di stabilità, e l’80% di chi non aveva avuto rapporti ha dichiarato una maggiore vicinanza con il partner (rispetto al 60% in chi aveva avuto più rapporti).

