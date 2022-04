Matrimonio impossibile/ Su Rete 4 il film con Michael Douglas

Matrimonio impossibile è una divertente commedia del 2003 che va in onda alle 16,40 di oggi, 29 aprile, su Rete 4. Si tratta del remake del film Una strana coppia di suoceri del 1979 diretto da Arthur Hiller. La regia del lungometraggio è di Andrew Fleming, mentre il cast comprende Michael Douglas, Ryan Reynolds, Albert Brooks, Candice Bergen, Robin Tunney e Lyndsay Sloane. Possiamo dire senza problemi che il cast è dunque una parte forte di questa pellicola.

Matrimonio Impossibile, la trama: una giovane coppia

La narrazione del film Matrimonio Impossibile è incentrata su una giovane coppia, Mark e Melissa e il loro imminente matrimonio, i cui preparativi sono quasi ultimati, infatti c’è solo un passo da effettuare: l’incontro tra le rispettive famiglie, ma purtroppo quando i rispettivi padri si incontrano non tutto va per il meglio. I consuoceri sono molto diversi tra loro, in quanto mentre il papà di lei, Jerry di mestiere fa il podologo e conduce una vita tranquilla e fin troppo organizzato, il padre del ragazzo, Steve, afferma di rivendere fotocopiatrici, anche se attorno alla sua professione c’è tanto mistero. La verità viene sempre a galla e infatti si scopre che il padre di Mark è un agente della Cia che agisce sotto copertura. Il suo quotidiano è all’insegna di colpi di scena, fra sparatorie , inseguimenti e trattative con i criminali più disparati. Una vita completamente diversa da quella del suo consuocero, il quale si ritrova, nonostante tutto, coinvolto nelle rocambolesche avventure del suo acerrimo nemico. Quando sembra che il matrimonio sia per essere annullato, la celebrazione si svolge ugualmente e Steve, il padre di Mark sorprende tutti con dei meravigliosi regali.

