Matrimonio in Italia costa in media 25.000 euro/ Prezzi più alti, sempre meno unioni

Un matrimonio in Italia costa in media 25.000 euro per circa un centinaio di invitati. I modi per risparmiare esistono, ma per un evento low-cost non si scende comunque sotto i 10.000 euro. Una cerimonia di lusso, invece, può arrivare a valere anche 100.000 euro e oltre. A rivelarlo sono i dati pubblicati da Moneyfarm, una società di consulenza digitale, che evidenzia come i rincari abbiano coinvolto anche il mondo del Wedding.

Investe moglie e amica: incidente si rivela femminicidio/ "Voleva che ci lasciassimo"

Il numero di nozze che si celebrano ogni anno dal 2004 al 2021 è passato da 248.969 a 180.416. Un calo pari al 28% che sicuramente è connesso anche alle questioni economiche, sebbene ad essere determinanti siano anche diversi altri fattori sociali. In molti quotidianamente scelgono di non sposarsi per evitare i costi esorbitanti. Soprattuto per quel che concerne l’affitto della location, il catering e gli abiti. Nel caso in cui il periodo dell’anno prescelto sia il più gettonato, ovvero quello estivo, i prezzi si innalzano ulteriormente.

Bambina di 11 anni uccisa da vicino di casa in Francia/ Famiglie avevano litigato

Matrimonio in Italia costa in media 25.000 euro: i consigli per risparmiare

Moneyfarm, nel rivelare che un matrimonio in Italia nel 2023 costa in media 25.000 euro, ha fornito ai futuri sposi anche qualche consiglio per risparmiare. Innanzitutto, per coloro che hanno un budget limitato, la soluzione migliore è quella di sposarsi con cerimonia civile, in quanto gli oneri amministrativi non sono molto elevati. La scelta di una data in bassa stagione (autunno e inverno) e infrasettimanale può rivelarsi decisiva. Per quel che concerne il catering, invece, l’opzione a prezzi ridotti è sicuramente quella del buffet libero.

Estrazione Million Day/ Numeri vincenti oggi 11 giugno 2023: le cinquine

È provvidenziale, inoltre, programmare con largo anticipo ogni dettaglio delle nozze. La pianificazione infatti dà l’opportunità di valutare con attenzione i preventivi di diversi fornitori, facendosi consigliare al meglio e mettendoli a confronto. Per le bomboniere e altri elementi della wedding stationery, ad esempio, si può anche optare per il fai da te. Anche per quel che concerne il viaggio di nozze, organizzarsi per tempo è fondamentale per ridurre i costi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA