Matrimonio in vista per Antonella Elia e Pietro Delle Piane?/ Gli ho detto di si, ma…

Nozze in vita per Antonella Elia e Pietro Delle Piane? Dopo la loro avventura a Temptation Island gli atteggiamenti di Pietro nei confronti di una single provocarono l’ira della donna che decise di lasciarlo, per poi perdonarlo perché, come lei stessa ha ammesso: “Pietro è entrato nel mio organismo, la vita con lui è emozionante, piena di adrenalina. È insostituibile”.

I due sono stati intercettati dal settimanale Chi reduci da una vacanza a Mauritius. Antonella ha confessato al settimanale di aver già ricevuto ben due proposte di matrimonio: “L’ultima è stata il giorno del mio compleanno, l’1 novembre e mi ha regalato un anello importante. Gli ho detto di sì entrambe le volte, ma mi sposerò dopo che mi farà la terza proposta, e andremo un mese in Polinesia”.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane giureranno amore per sempre?

Dopo lo scivolone a Temptation Island Pietro Delle Piane ha fatto di tutto per dimostrare ad Antonella Elia il suo amore per lei, compreso imparare a fare le immersioni, un attività molto amata dalla donna che ha voluto coinvolgere il suo futuro marito in questa esperienza: “ L’ho fatto solo per lei”.

Nonostante Antonella Elia sia in attesa della terza proposta ufficiale di matrimonio i due iniziano già ad immaginare come sarà quel giorno, con qualche piccola differenza, infatti, se Pietro lo immagina: “Su una spiaggia vestiti di bianco” per la donna la giornata ideale sarebbe: “In Polinesia sott’acqua”. Per Antonella Elia, però la parola matrimonio ha sempre qualcosa di spaventoso: “Ho sempre l’impressione che i vincoli definitivi assopiscano o creino abitudine. Con Pietro c’è sempre adrenalina, litighiamo e ci lasciamo. Se ti sposi non ti puoi lasciare, devi onorare quel vincolo. Io ho poca fiducia in me perché nella via non ho avuto relazioni definitive”.

