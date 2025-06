Menu italiano al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: il fondatore di Amazon e la fidanzata pronunceranno oggi il sì a Venezia

Ci siamo: il matrimonio tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sanchez, ex giornalista, si terrà il 25 giugno 2025 a Venezia, per poi proseguire i festeggiamenti fino al 28 giugno, con un evento blindatissimo e decisamente sopra le righe. Saranno circa 250 gli invitati, tra celebrità internazionali (Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian) e personalità influenti. Le location? Dalle sale storiche della Scuola Grande della Misericordia all’isola di San Giorgio Maggiore, passando per l’Arsenale. Insomma, una vera e propria avventura in una delle perle turistiche più apprezzate al mondo.

A destare curiosità è soprattutto il lato gastronomico, dato che Bezos e Sánchez avrebbero scelto di valorizzare l’eccellenza locale. Difatti, l’80 % dei fornitori è veneziano, con prodotti artigianali, vetro di Murano e dolci tipici come i bussolài e zalèti ideati dalla storica Rosa Salva. In più, si parla di menu raffinati per una cena nuziale da 750–1.000 € a persona, arricchiti da pasta fatta in casa, risotti al tartufo e cocktail d’autore come il celebre Bellini di Harry’s Bar.

Per quanto riguarda il menu del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, i dettagli restano riservati, ma non mancano le indiscrezioni. Tra i nomi più quotati spiccano Massimo Bottura, i fratelli Alajmo e Alessandro Borghese. Per la torta nuziale, si parla invece di un pastry chef internazionale, scelto per creare un dolce scenografico all’altezza dell’evento.

Nel frattempo, l’evento ha acceso il dibattito in città. A Venezia sono scoppiate proteste guidate dal comitato “No Space for Bezos”, che contesta l’impatto del matrimonio sul tessuto urbano e sociale. Striscioni, cartelli e perfino gonfiabili simbolici hanno invaso il centro storico. Le autorità locali, con il sindaco Brugnaro in prima linea, assicurano però che l’impatto sarà minimo e parlano di un ritorno economico stimato tra i 40 e i 56 milioni di euro per la città.

