Da La Volta Buona arrivano altri aggiornamenti sull’organizzazione del matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, oggi 27 giugno 2025.

Il grande giorno è arrivato, l’evento nuziale che ha diviso la comunità veneziana e che tanto ha fatto e sta facendo discutere per organizzazione, sfarzo e spesa economica. Il matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia sta per avere inizio – oggi, 27 giugno 2025 – e qualche spiffero arriva all’orecchio de La Volta Buona a dispetto dei preparativi tanto altisonanti quanto serrati. “Non è vero che è tutto blindato”, questa una prima – e importante – rettifica che arriva dall’inviata del talk di Caterina Balivo. I mezzi circolano tranquillamente e dunque la tesi della città di Venezia ‘vittima’ di un matrimonio da tanti zeri sembra perdere di credibilità. “La teoria secondo cui Bezos avrebbe preso in ostaggio la città in realtà non corrisponde al sentimento reale”, spiega Daniela Scotto, inviata de La Volta Buona.

Sempre dal salotto di Caterina Balivo arriva un piccolo spoiler – per ora presunto – a proposito del tema che potrebbe riguardare il matrimonio Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia oggi 27 giugno 2025. “Il tema dovrebbe essere ‘Il Grande Gatsby’, vedremo se sarà così”.

Altri aggiornamenti sempre dalla presenza sul campo di Daniela Scotto – inviata de La Volta Buona – sul matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: “Gli ultimi rumor dicono che ad esibirsi oggi ci sarà Matteo Bocelli, inoltre il catering è invece già arrivato”. Da buon esperto sul tema, anche Giovanni Ciacci – ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo – sfodera il suo cellulare per leggere alcune rivelazioni esclusive nel merito dell’organizzazione del matrimonio a Venezia. Si tratta per lo più di curiosità culinarie: “Ho per voi 3 notizie croccanti! Lo chef è italiano, precisamente di Nerano. I dolci invece li ha fatti Sal De Riso e la pizza è di Ciro Oliva!”.