Matrimonio Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada/ Si sposano nel metaverso e…

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sposano

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sposano. Succede oggi, sabato 11 giugno, in una location esclusiva. Da diversi giorni nel bergamasco si sono accesi i riflettori sull’ex calciatore del Milan e sulla famosa fotomodella ed influencer, in trepidante attesa di salire all’altare. Sono stati giorni impegnativi, di preparativi e di incontri casuali coi fan per i futuri sposi. A dare l’annuncio delle nozze era stata la stessa Valentina, che in passato non si era mai spinta così tanto. Evidentemente, dopo la fine della storia con Fred de Palma, la trentenne ha trovato in Kevin Prince Boateng la persona giusta con cui compiere il grande passo. La proposta di matrimonio è arrivata lo scorso dicembre, circa quattro mesi dopo il loro primo appuntamento. “Vuoi essere il mio wow per sempre?”, le aveva chiesto l’ex trequartista del Milan.

Boateng "Melissa Satta? Non l'ho tradita con Valentina"/ "Ho deciso io di separarmi…"

Il matrimonio di Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si celebra anche nel metaverso

Domanda accolta con grande entusiasmo dalla sua sposa, che dopo aver ufficializzato il tutto anche sull’albo pretorio del Comune di Bergamo, oggi vedrà realizzarsi un sogno nel suggestivo borgo di Radicondoli, in provincia di Siena. Oltre alla cerimonia nuziale la coppia ha intenzione di sposarsi nel Metaverso, per poter condividere con tutti i fan il giorno più importante della loro vita. “Tra le mie varie attività c’è anche un progetto molto grande nel Metaverso”, aveva preannunciato entusiasta la modella bergamasca Valentina Fradegrada in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

LEGGI ANCHE:

KEVIN PRINCE BOATENG E MADDOX, EX MARITO E FIGLIO MELISSA SATTA/ "Grande dolore"Kevin-Prince Boateng, ex marito Melissa Satta/ "Sei stata una magnifica moglie"

© RIPRODUZIONE RISERVATA