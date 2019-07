Matrimonio Louis Ducruet e Marie Chevallier/ Foto, mamma Stephanie di Monaco con lui

Nel principato di Monaco arrivano nuovi fiori d’arancio. Questo weekend i Grimaldi festeggiano le nozze di Louis Ducruet, primogenito di Stephanie di Monaco e Daniel Ducruet. Il giovane principe ha detto sì alla sua fidanzata storica Marie Chevallier: il primo è arrivato in sede civile, nella rocca di Palazzo Grimaldi, da dove la sua famiglia governa il principato. Intanto su Instagram è stata pubblicata una foto della coppia, con la sposa che indossa una sofisticata tuta di seta con ricami in vita e scollo a V, bianco. Marie, prima principessa di origine asiatica del principato essendo nata in Francia ma di origine vietnamita, ha ricevuto la proposta ufficiale da Louis in una vacanza in Vietnam lo scorso febbraio. L’abito creato da Rosa Clarà per la cerimonia civile è elegante e sofisticato. Molti affermano che sia nulla in confronto a quello indossato per la cerimonia in cattedrale.

Louis e Marie sposi: il cugino di Charlotte Casiraghi ha detto sì

La Chiesa in cui si sono sposati Louis e Marie è la stessa che ha visto celebrare una delle favole d’amore più invidiate del ‘900: quella tra nonno Ranieri e nonna Grace Kelly. Un privilegio concesso a Louis, quello della Chiesa, per essere un ragazzo d’oro oltre che nipote prediletto da Alberto. Sul matrimonio c’è un’altra interessante indiscrezione che riguarda l’abito di Marie che, stando a quanto trapelato, è disegnato dalla sorella di Louis, Pauline, che è una stilista emergente e di talento. Pauline ha disegnato un abito che ricorda moltissimo quello indossato dalla nonna il giorno del suo matrimonio in quella stessa chiesa. Un abito da sogno che ha fatto innamorare tantissime spose e che oggi ispira quello di una nuova principessa.





