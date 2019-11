Matrimonio Malena, si è sposata?/ “Ecco cosa ho fatto in Kenya”, ma un dettaglio…

Annuncio sorprendente quello fatto da Malena la Pugliese su Instagram solo poche ore fa. La nota attrice porno, musa di Rocco Siffredi, ha annunciato di essersi sposata! Una rivelazione che ha sorpreso tutti anche perché, finora, Malena non ha mai reso noto il fatto di essere fidanzata e, comunque, di avere un compagno al suo fianco. Eppure l’attrice svela cos’è accaduto nel corso del suo ultimo viaggio: “Finalmente posso dire cosa ho fatto in Kenya” scrive Malena che poi posta un selfie in cui inquadra la sua mano che porta al dito una fede. Il tutto è poi sottolineato dalla frase “Just married”, ovvero “Appena sposata”. L’attrice hard ha dunque voluto annunciare di essere convolata a nozze, eppure se molti si sono congratulati per la lieta notizia, tanti hanno dubitato fosse la verità e per più motivazioni.

Malena, vero matrimonio o tutto uno scherzo?

La prima motivazione è l’assenza di un fidanzato nella vita di Malena. L’attrice potrebbe aver deciso di tenere comunque riservata la sua relazione, ma per molti follower non ci sarebbe motivo di annunciare le nozze per tenere poi nascosto il fortunato. In molti hanno inoltre notato che la fede indossata è molto più grande del suo dito, tanto da sembrare palesemente non sua. Qualcuno ipotizza che si tratti di una trovata pubblicitaria, magari per sponsorizzare un nuovo film. Quale sarà la verità? Per ora Malena non si espone e non fornisce i dettagli di queste presunte nozze né, qualora fosse tutto vero, svela il nome del fortunato. Vedremo se tutto apparirà più chiaro nelle prossime ore.





