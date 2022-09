Matrimonio Marcell Jacobs e Nicole Daza, tutte le curiosità/ Invitati, data e abito

Marcell Jacobs e Nicole Daza si sposano: nozze esplosive

Marcell Jacobs, l’uomo più veloce del mondo e la sua Nicole Daza si sposeranno sabato 17 settembre, sul Lago di Garda, proprio nel giorno in cui l’influencer compie 29 anni. I dettagli sulle nozze sono emersi numerosi per il matrimonio dell’anno. Nulla è stato lasciato al caso dall’abito della Daza, alla location suggestiva e particolare, agli invitati d’eccezione. Persino il menù è stato rivelato dalla stampa, insomma, non c’è quasi più alcun segreto.

Jacobs: "Sudo e soffro per fare la storia"/ "Da bambino sognavo di essere una guida"

Il campione olimpico ha fatto una romantica proposta di matrimonio alla sua compagna Nicole Daza, madre dei suoi figli Antony e Megan. Marcell Jacobs ha scelto la pista d’atletica di Manerba del Garda in cui si è allenato nel periodo del lockdown e che gli ha permesso di prendere i due ori a Tokyo. La risposta della sua compagna non ha subito attese, è stato subito un “Sì” convinto.

Marcell Jacobs oro in finale 100 metri/ Europei atletica 2022: vince con 9.95"!

Matrimonio Marcell Jacobs e Nicole Daza: gli invitati

Tra i dettagli svelati del matrimonio di Marcell Jacobs e Nicole Daza ci sono i possibili invitati. Non dovrebbe mancare il padre del velocista, Lamont Jacobs, che abbandonò Marcell e la sorella quando erano piccoli. A proposito del genitori, come riporta il Corriere dello Spoert, il campione olimpico disse: “Con lui ci siamo risentiti quando sono entrato in terapia psicologica abbiamo cominciato con un contatto quotidiano e adesso ci sentiamo abbastanza spesso. Ho deciso di invitare al matrimonio lui e gli zii, che sono miei tifosi: in pratica verrà tutta la mia famiglia americana”.

Simeoni su Mondiali Atletica/ "Bilancio Italia? È sufficiente solo per le medaglie"

Tra gli invitati dovrebbe esserci anche Jeremy, il figlio che Marcell ebbe a soli 17 anni da Renata Erika Szabo. Incerta invece la presenza della sorella della sposa, Patricia Daza Conforme, ferma per motivi giudiziari. La donna era stata condannata per reati contro il patrimonio e furti, ed è attualmente vincolata ai domiciliari.

Matrimonio Marcell Jacobs e Nicole Daza: abito da sposa e menù

Oltre agli invitati e alla data, si conoscono anche dettagli sull’abito da sposa e sul menù del matrimonio di Marcell Jacobs e Nicole Daza. Il menù nuziale spazierà dai crudi di mare allo stinco di maiale, in modo che possa soddisfare qualunque palato.

L’abito bianco della sposa sarà a sirena e avrà un strascico lungo quattro metri, in perfetto stile principessa per la Daza. La luna di miele, invece, si svolgerà in un tour tra Bali e le Maldive.











© RIPRODUZIONE RISERVATA