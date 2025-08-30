La Marchesa Daniela Del Secco D'Aragona ripercorre con entusiasmo le tappe che l'hanno portata al suo terzo matrimonio: le scelte sull'abito nuziale...

Il matrimonio della Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona con l’ematologo Andrea Velardi ha incuriosito molto il mondo del gossip ad inizio estate. Questo perché la celebre Marchesa e il compagno non hanno badato a spese per il grande giorno, incuriosendo e spiazzando il web anche per quanto riguarda la scelta degli abiti. In questo senso la Marchesa D’Aragona non si è data limiti di alcun tipo e per il matrimonio con il suo amato Andrea ha fatto realizzare il suo abito dall’atelier partenopeo di Gianni Molaro. Il risultato è stato molto soddisfacente per la celebre opinionista televisiva, che si è mostrata felice e sorridente e poi, dopo le nozze, ha accolto i suoi amici più stretti in un locale storico di Padova.

Lorenzo Musetti, chi è la fidanzata Veronica Confalonieri? Genitori di Ludovico/ "Gravidanza destabilizzante"

Parliamo di pochi mesi fa e infatti il ricordo è ancora freschissimo. Così come le emozioni più belle della giornata. “Il mio matrimonio è stato un sogno, un momento che mai potrò dimenticare”, ha detto felice e soddisfatta la Marchesa.

La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, il matrimonio con Andrea Velardi e il ricordo di una giornata indimenticabile

“Sono molto grata a mio marito e a tutti coloro che hanno reso questa giornata indimenticabile”, le belle parole della Marchesa. Se la location (situata nel suggestivo Palazzo del Capitano, a Padova) non ha deluso le attese, lo stesso si può dire dell’abito e delle scelte stilistiche che ha comportato. “Lo stile è un modo d’essere, ma anche un modo di vivere e amare”, spiega la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona parlando del suo matrimonio con Andrea Velardi.

Helena Prestes concorrente reality brasiliano La Fazenda? "Ecco la verità"/ La modella risponde ai rumors

Una promessa d’amore che ha voluto a tutti i costi festeggiare con grande eleganza, classe e passione. “Perché nel matrimonio bisogna creare un’opera d’arte in cui ogni giorno rappresenti un’occasione per esprimere amore, rispetto e dedizione”, il pensiero più che condivisibile espresso dalla Marchesa.