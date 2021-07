Matrimonio Marco Verratti e Jessica Aidi/ Oggi si sposano, presenti i due figli Tommaso e Andrea

Marco Verratti sposa la modella Jessica Aidi: l’atteso matrimonio

Dopo i festeggiamenti a Roma per la vittoria della Nazionale agli Europei, Marco Verratti è tornato a Parigi. Oggi, giovedì 15 luglio, il calciatore del Paris Saint-Germain sposerà la modella francese Jessica Aidi. A gennaio c’era stata la romantica proposta di matrimonio sulla spiaggia di Marrakech, in Marocco, con tanto di annuncio sui social. Alle nozze saranno presenti i figli di Verratti, Tommaso e Andrea, avuti dal precedente matrimonio con Laura Zazzara, terminato nel 2019. I festeggiamenti sono iniziati martedì sera: Verratti ha festeggiato con una cena insieme ad amici storici, tra cui Ezequiel Lavezzi, nel ristorante italiano “Giusè Trattoria”, di cui è comproprietario. Ieri sera, in occasione della festa nazionale francese del 14 luglio, i futuri sposi hanno accolto i loro ospiti con una cena di benvenuto all’hotel Crillon, in Place de la Concorde.

Marco Verratti dopo Laura Zazzara è Jessica Aidi la nuova regina di casa

Il matrimonio di Marco Verratti e Jessica Aidi sarà celebrato al municipio di Neuilly, a nord di Parigi, oggi pomeriggio, giovedì 15 luglio, e sarà seguito da un altro party, a cui parteciperanno anche Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, che hanno lasciato le loro vacanze a Ibiza per partecipare alle nozze dell’amico e compagno di avventura a Euro2020. Tra il calciatore e la modella è stato un colpo di fulmine: i due si sono conosciuti a inizio 2019 in un ristorante della Ville Lumiere. Le prime foto di coppie risalgono a maggio 2019 in occasione del Gran Premio di Montecarlo. In un’intervista a “Le Parisien” a marzo 2019, Marco Verratti aveva confermato la sua separazione dalla moglie Laura Zazzara, alla quale era legato da circa 10 anni e da cui ha avuto due figli, Tommaso e Andrea: “La vita è così, può succedere di tutto. Ho iniziato a essere adulto intorno ai 19-20 anni, l’arrivo del mio primo figlio mi ha cambiato la vita. Oggi ho due bellissimi bambini. Questo sport ti fa crescere più velocemente”.

