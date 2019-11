Matrimonio Martina Bonolis, figlia Paolo/ Sonia Bruganelli: “Il papà della sposa”

Si è sposata Martina Bonolis, la figlia del conduttore televisivo Paolo. Il matrimonio è stato celebrato nella giornata di ieri, senza grandi annunci, e lo si è scoperto da una foto pubblicata sulla pagina Instagram dalla consorte del volto noto di Canale 5, Sonia Bruganelli. Uno scatto in cui si vedono Paolo Bonolis e la figlia Martina mentre si scambiano un bacio affettuoso, con annesso la didascalia “The father of the bride” (Il padre della sposa). Martina appare ovviamente con addosso un abito bianco, e visto il clima non proprio mite di questi giorni, con una pelliccetta sulle spalle, mentre Paolo ha un elegante completo blu scuro, con tanto di cappotto sempre sulla stessa tinta e di sciarpa. Ad annunciare il matrimonio di Martina era stato lo stesso conduttore di “Ciao Darwin”, durante una sua ospitata presso il programma “Verissimo”, risalente allo scorso mese di ottobre.

MARTINA BONOLIS, FIGLIA PAOLO, SI E’ SPOSATA: L’ANNUNCIO DEL CONDUTTORE A VERISSIMO

“Il giorno del matrimonio di Stefano – raccontava il 19 ottobre a Silvia Toffanin – ero molto emozionato e ora spero di diventare presto nonno. Poi, a novembre si sposa anche mia figlia Martina. Speriamo che gli altri aspettino un po’, sennò facciamo filotto”. Martina Bonolis è nata nel 1981 dal matrimonio della prima moglie di Bonolis, Diana Zoeller. Anche lei, come la madre, è una psicologa ma lavora anche nel mondo dello spettacolo, come il padre, svolgendo il ruolo di regista teatrale. Martina ha deciso di trasferirsi anni fa negli Stati Uniti, ed ora vive a New York, così come il fratello Stefano, il primogenito: “Martina – raccontava ancora a Verissimo Bonolis – si occupa di aiutare nella crescita bambini che hanno avuto traumi e scrive per il teatro. E’ un personaggio particolare”. Il rapporto fra Martina e Sonia, nonostante le due non siano unite da alcun legame, sembra andare a gonfie vele, e lo si è capito anche dalla foto che la stessa Bruganelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La moglie di Bonolis ha comunque spiegato che all’inizio non è stato semplice: “Poi, crescendo sono maturata – raccontava sempre a Verissimo – e mi sono resa conto che quello che c’era stato prima non mi toglieva niente e che c’erano due ragazzi che avevano il diritto di avere vicino il loro papà”.

