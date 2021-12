Matrimonio Mattia Briga e Arianna Montefiori/ “Me l’ha presentata Diana Del Bufalo”

Il cantante Mattia Briga e l’attrice Arianna Montefiori si sposano. A comunicare la data delle nozze fu lo stesso Briga con un post sui social dal Festival di Venezia: “Ci sposiamo il 18 Dicembre“, accompagnato da due scatti della coppia sul red carpet del Lido. Non si è fatta attendere la risposta della fidanzata, alla quale è legato da un paio di anni: “Non vedo l’ora“ ha replicato la futura sposa. Sia Arianna che Briga hanno voluto celebrare gli addii al nubilato e al celibato come da tradizione. L’attrice è volata a Parigi assieme alla sua amica storica Diana Del Bufalo, conosciuta sul set di “Che Dio ci aiuti”. In occasione della presentazione del nuovo album “Lunga vita”, Briga a proposito del matrimonio ha dichiarato: “Non è stato facile organizzarlo visto il periodo che stiamo vivendo, ma ci siamo riusciti e sono felice di festeggiare il giorno più importante della mia vita, con tutte le persone a me care”. Briga e Arianna si erano conosciuti due anni fa a una cena tra amici.

Briga "Cinghiali in pieno centro a Roma"/ "Scene da terzo mondo, vergogna!"

“Me l’ha presentata Diana Del Bufalo”, aveva spiegato il cantante a Caterina Balivo nel programma “Vieni da me”. “Mi ha invitato a una cena, dove c’era anche Arianna. Mi è piaciuta fin da subito anche se quella sera non le ho mai rivolto la parola. Una cosa strana per me che sono un gran chiacchierone”, ha poi aggiunto. Dopo quella cena però Briga h trovato il coraggio di invitarla fuori a cena: “Poco dopo siamo andati a prendere una birra e da allora non ci siamo più lasciati”.

Mattia Briga e Arianna Montefiori si sposano/ Lui annuncia la data delle nozze!

Mattia Briga e la relazione con Ludovica Valli

Prima di conoscere Arianna Montefiori, Mattia Briga ha avuto una tormentata relazione con Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne. Un rapporto burrascoso vissuto nel massimo riserbo ma che tanto ha fatto chiacchierare. Il rapper di “Amici” aveva postato un lungo messaggio su Instagram: “Non c’è niente di male, credimi, a voler cercare qualcosa. Basta cercarla nel posto giusto. La questione è che quello che cerchi tu si trova nelle discariche” aggiunge poi lo stesso “Ma tu sei troppo schizzinosa e quindi nelle discariche non ci vai, allora cerchi nei cuori. Nei cuori delle persone non troverai mai niente di materiale, che è la ragione per cui, invece di farti un regalo, ti scrivo. Per una come te è da considerarsi un regalo anche questo”, aveva concluso.

Briga, Partita del Cuore/ "Non gioco. Ciò che è successo offusca la beneficenza"

Sui social in moti hanno pensato che quelle parole fossero indirizzate a lei. Ludovica Valli aveva poi rivelato i dettagli della rottura. La giovane pensava di aver trovato l’amore ma purtroppo si è dovuta ricredere: “Ci abbiamo provato ma poi ho deciso di fuggire. Non me la sentivo. Con Mattia pensavo fosse amore, invece sono stata una fessa”. Non sappiamo se oggi i due abbiano almeno instaurato un rapporto di amicizia. Oggi però Mattia Briga si sposa con Arianna e chissà che presto non arrivi la cicogna.



© RIPRODUZIONE RISERVATA