Matrimonio Me contro Te, Sofia Scalia e Luigi Calagna: la verità sul ‘ritardo’/ “Pensavamo di avere tempo…”

Sofia Scalia e Luigi Calagna, il successo dei Me contro Te e il sogno del matrimonio

Il mondo dei social rappresenta ormai da tempo una nuova frontiera professionale, quasi in parallelo al mondo dello spettacolo. Giovani talenti, con diverse peculiarità pronte ad essere esposte sulle piattaforme digitali, tentano di sbarcare il lunario e qualcuno è riuscito nel tempo a costruire non solo una fanbase solida ma anche a consacrarsi come vero e proprio fenomeno. Un esempio è rappresentato da una coppia iconica per i più piccoli: i Me contro Te, alias Sofia Scalia e Luigi Calagna.

Sofia Scalia e Luigi Calagna – ovvero i Me contro Te – hanno iniziato caricando i primi video su Youtube per strappare un sorriso ai bambini; forse non immaginavano che sarebbero arrivati addirittura sul grande schermo ergendosi a grandi intrattenitori per i più piccoli. Una coppia d’oro professionalmente ma che viaggia su binari felici anche dal punto di vista sentimentale dato che, come racconta Gossip e Tv, sembrano essere prossimi a compiere il grande passo del matrimonio.

Me contro Te, per Sofia Scalia e Luigi Calagna il matrimonio è una certezza: “Tra noi c’è vero amore…”

La proposta di matrimonio è arrivata due anni fa, ma da allora non si è ancora realizzato il sogno nuziale. Sofia Scalia e Luigi Calagna – Me contro Te – hanno rilasciato a tal proposito un’intervista per il Corriere della Sera spiegando proprio le ragioni delle nozze ancora non coronate. “Stiamo iniziando a metterci la testa; non sapevamo che dopo la proposta di matrimonio la gente si aspetta che uno si sposi a breve, pensavamo di avere più tempo. Ormai la data è vicina, avremmo voluto farlo prima ma si sono accavallati troppi progetti e noi vogliamo condividere il nostro matrimonio per bene, con i fan”.

Gli impegni lavorativi hanno dunque rallentato le tempistiche del matrimonio di Sofia Scalia e Luigi Calagna dei Me contro te; nulla però lascia presagire che gli intenti siano cambiati, anzi. “Condividere l’avventura di Me contro te ha rafforzato il nostro legame. Tra noi c’è vero amore e finchè ci sarà staremo assieme, ma non lo faremo certo in virtù del progetto”.











