Matrimonio Nico e Ginevra, si sposano o si lasciano per Monica e Erasmo?/ Tradimento in arrivo se…

NICO E GINEVRA SI SPOSANO? IL MATRIMONIO MINACCIATO DA…

Il giorno tanto atteso per i fans di Che Dio ci aiuti 6 è finalmente arrivato. Questa sera, in prima serata su Raiuno, va in onda l’ultima puntata che scioglierà diversi nodi. Il momento più atteso è sicuramente quello del matrimonio di Nico e Ginevra. Dopo aver affrontato un periodo di crisi per l’attrazione di Ginevra nei confronti di Erasmo, la coppia sembra pronta a convolare a nozze e a pronunciare il fatidico sì. Tuttavia, alcune nubi all’orizzonte, potrebbero mettere in pericolo il giorno più bello della vita di Nico e Ginevra. Le anticipazioni dell’ultima puntata parlano di imprevisti e sorprese che rischieranno di far saltare la cerimonia. Chi, dunque, metterà in pericolo il matrimonio di Nico e Ginevra? Saranno Monica ed Erasmo ad allearsi per evitare che i due diventino marito e moglie?

MONICA ED ERASMO TRA NICO E GINEVRA NELL’ULTIMA DI CHE DIO CI AIUTI 6?

Monica ed Erasmo, nel corso delle varie puntate di Che Dio ci aiuti 6, si sono avvicinati tantissimo a Nico e Ginevra. Monica ha capito di aver commesso un errore in passato lasciando andare Nico di cui ha capito di essere ancora innamorato. Tra Erasmo e Ginevra, giorno dopo giorno, è nato un feeling speciale che ha portato i due ad avvicinarsi tantissimo. Cosa faranno di fronte alla scelta di Nico e Ginevra di sposarsi? Accetteranno la loro scelta o decideranno di agire per evitare che commettano un errore? I fans della fiction si dividono: da una parte ci sono quelli che sperano che Nico e Ginevra riescano a sposarsi e, dall’altra, ci sono quelli che sperano che Nico torni tra le braccia di Monica e Ginevra decida di dare una possibilità ad Erasmo iniziando con lui una storia d’amore. Come andrà a finire? Lo scopriremo nel corso dell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6.



