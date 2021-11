Matrimonio Paris Hilton e Carter Reum/ Oggi si sposano: una docuserie sulle nozze

Paris Hilton e Carter Reum convolano oggi a nozze. Trepidante attesa per i fan della coppia che cercano indizi sui social. Paris però non ha al momento condiviso molto: le ultime stories la immortalano in un centro di bellezza di Beverly Hills.

Carter Reum aveva chiesto la mano della bella ereditiera lo scorso febbraio. “Quando trovi la tua anima gemella, non solo lo sai. Lo senti”, aveva scritto a riguardo Paris in un post su Instagram. “Ho detto sì. Non c’è nessuno con cui preferirei restare per sempre”, aveva aggiunto poi condividendo con i suoi followers la proposta di matrimonio. Quello tra Paris e Carter è un amore recente, ma i due ragazzi si conoscono da molti anni, ben 15. Galeotti sono stati i mesi della pandemia. A riguardo Parsi aveva lasciato delle dichiarazioni a People. “Il lato positivo è che posso stare con i miei animali domestici e con il mio ragazzo. Ci siamo avvicinati così tanto. La quantità di tempo che abbiamo trascorso insieme è quella che normalmente richiederebbe cinque anni”, aveva detto commentando il suo fidanzamento. Da ricordare anche le sue dichiarazioni rilasciate a Vogue appena dopo la proposta. “La nostra relazione è alla pari, ne è valsa assolutamente la pena”, aveva detto riguardo l’uomo che ha fatto tornare a battere il suo cuore.

Paris in Love, in arrivo la docuserie sulle nozze

Paris Hilton e Carter Reum oggi sposi. Poche le indiscrezioni riguardo le nozze. “Team 11:11 […] inizia la settimana del mio matrimonio”, così in un post di due giorni fa Paris aveva annunciato in maniera sibillina la data delle nozze. L’ereditiera e l’imprenditore si prometteranno oggi amore eterno. L’evento sarò interamente ripreso e diventerà una docuserie dal titolo Paris in Love. La motivazione arriva dalle dichiarazioni rilasciate dalla bella ereditiera ospite al Jimmy Fallon Show. “Volevo che i miei fan vedessero che ho trovato il mio principe azzurro e il mio lieto fine da favola” ha detto Paris nel corso della trasmissione.

Per l’occasione è stato organizzato un evento imponente che durerà più giorni, almeno tre, secondo quanto Paris aveva detto nel programma. La location del romantico evento sarà la maestosa villa di Barron Hilton, compianto nonno di Paris. Secondo alcune indiscrezioni rilasciate a Page Six lo scorso 4 novembre da una persona vicina alla coppia la scelta della location sarebbe però avvenuta all’ultimo momento. Non si sa il motivo del cambio di direzione. Sempre da un’esclusiva di Page Six arrivano le prime immagini del matrimonio: alcuni scatti aerei mostrano una struttura di legno accanto alla pista da ballo e importanti decorazioni floreali all’ingresso che raffigurano P e C, le iniziali dei due sposi.

