Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si preparano a compiere il grande passo. Dopo essere diventati genitori del piccolo Kian, nato il 10 gennaio 2025, i due ex volti della versione Vip del Grande Fratello sono pronti a coronare la loro storia d’amore che ha appassionato milioni di telespettatori e continua a essere seguitissima sui social.

Quando si sposano Giulia Salemi e Pretelli? Secondo le indiscrezioni rivelate dal settimanale Oggi, le nozze sarebbero previste entro il 2025, anche se la data ufficiale non è ancora stata annunciata. Quel che è certo è che il matrimonio vedrà la presenza di entrambi i figli di Pierpaolo: il neonato Kian e Leonardo, nato nel 2017 dalla relazione con la modella Ariadna Romero.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prossimi alle nozze: l’attesa dei fan

Da tempo i fan sperano di vederli all’altare e non vedono l’ora che avvenga il matrimonio tra Giulia e Pierpaolo. Dopo aver vissuto momenti di gioia e di sfide, la coppia si è consolidata sempre di più, diventando un esempio di complicità e affiatamento. La nascita del figlio Kian ha rappresentato una nuova fase per la loro relazione, rafforzando il legame già profondo che li unisce.

Sebbene i dettagli sulle nozze siano ancora top secret, l’evento si preannuncia tra i più attesi del 2025. Non mancano le indiscrezioni sulla location e sugli invitati, con l’ipotesi che il matrimonio possa svolgersi in una cornice romantica e glamour, perfettamente in linea con lo stile della coppia.

Pretelli e Giulia Salemi allargano la famiglia dopo il matrimonio?

Prima l’arrivo di Kian, poi il matrimonio e forse un altro figlio in arrivo? Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non hanno mai nascosto il desiderio di allargare ulteriormente la famiglia. In una recente intervista a La Volta Buona, l’ex Velino ha raccontato: “Adesso io e Giulia siamo già pronti per la femminuccia… No scherzo! Vogliamo goderci Kian ma, subito dopo il parto, Giulia era molto provata e io le chiesi “Vuoi ancora il secondo?” E lei mi ha risposto di sì”.