Matrimonio rosso sangue/ Su Rai 2 il film con il figlio di Alain Delon (26 giugno)

Matrimonio rosso sangue andrà in onda oggi, venerdì 26 giugno, su Rai 2 alle ore 21.00. Si tratta di un film francese del 2016, del genere thriller, diretto da Marc Angelo e interpretato da Anthony Delon, figlio di Alain, Macha Meril, Barbara Cabrita, Guillaume Cramoisane, Guillaume Cramoisan e Denis Mpunga. Prodotto da France Télévision, la pellicola si basa su un soggetto di Florence Philipponnat e Nicolas Jean mentre la sceneggiatura è stata scritta da Anna Fregonese e Sylvie Audcore. Le musiche originali sono opera di Nicolas Jorelle. Il montaggio è stato realizzato da Veronique Graule, mentre Yves Dahan si è occupato della fotografia, e Anne Marie Sanchez dei costumi.

Matrimonio rosso sangue, la trama

Matrimonio rosso sangue è a Marsiglia e racconta la storia di Anna (Barbara Cabrita), una giovane donna single di umili origini, che lavora in un negozi di telefonia e madre di un figlio affetto da fibrosi cistica. Abbandonata da quello che pensava fosse l’uomo della vita, appena rimasta incinta, Anna si è ritrovata a crescere il figlio da solo, affrontando diverse difficoltà, con coraggio. Per curare il figlio e fargli vivere una vita normale, lo porta in una clinica dove conosce Guillaume (Anthony Delon), un affascinante e ricco chirurgo di cui si innamora ricambiata. La famiglia borghese di lui non reputa la donna all’altezza di Guillaume, sopratutto la madre Béatrice (Macha Meril) fa di tutto per ostacolare la storia d’amore. L’alchimia tra Anna e il medico è forte e i due decidono di sposarsi. Quando per Anna sembra arrivata la felicità, inizia un incubo. Il giorno dopo le nozze, rischia di perdere il marito, che viene accusato dell’omicidio dell’ex moglie Roxane, trovata cadavere in uno stagno dalla polizia. In base alle indagini, la donna è morta dopo aver ingerito una forte dose di anestetico. Tutti gli indizi sono contro il chirurgo, ma Anna senza perdersi d’animo cerca in tutti modi di dimostrare la sua innocenza, scoprendo che Guillaume le ha nascosto molte cose e raccontato delle bugie. Ma Matrimonio rosso sanguetra insabbiamenti ed equivoci, si impegna a trovare la verità.

