Matrimonio rosso sangue/ Su Rai 2 il film con il figlio di Alain Delon

Matrimonio rosso sangue va in onda dalle ore 15.40 di oggi, 31 maggio, su Rai 2. Il film, girato da Marc Angelo nel 2016, vede la Francia come paese di produzione, consegnando al pubblico una pellicola di genere thriller. Tra i protagonisti del film troviamo Anthony Delon, figlio del celebre Alain Delon, e Macha Meril. Il film ha come scopo principale quello di raccontare la storia di Anna, una giovane donna che si ritroverà suo malgrado coinvolta in una storia più grande di lei, e del difficoltoso tentativo di cercare di salvarsi e di liberarsi da un susseguirsi di eventi decisamente complicato.

Matrimonio rosso sangue, la trama

Ora analizziamo la trama di Matrimonio rosso sangue. Anna è madre di un bambino malato. La donna, infatti, è di umile estrazione, motivo per il quale compie quotidianamente diversi sacrifici per poter fare contemporaneamente da madre e da padre al suo bambino affetto da fibrosi cistica. Nonostante le sue origini umili, Anna è una donna forte che cerca in ogni modo di non far mancare nulla al figlio, compresa la sua presenza che è di fondamentale importanza per il piccolo. Un giorno, Anna fa la conoscenza del famoso ed affascinante chirurgo Guillaume, un vero e proprio luminare della medicina che potrebbe dare ad Anna un motivo per potersi riprendere e per poter tornare a condurre una vita quanto più decorosa possibile. Quando tutto sembra per andare per il meglio, però, i problemi per la povera Anna non sembrano voler finire: tra i due, infatti, nasce l’amore. Il giorno delle nozze, però, la sfortuna sembra non voler abbandonare la donna: durante la celebrazione, infatti, il marito Guillaume viene arrestato dalla polizia con un’accusa gravissima. E’ stato ritrovato, infatti, il corpo della ex moglie di Guillaume, motivo per il quale tutti i sospetti della polizia ricadono immediatamente sul medico, il quale si pronuncia sin da subito come innocente, asserendo di non aver mai ucciso la sua ex moglie. Grazie alla tenacia sviluppata negli anni, frutto di tante sofferenze, Anna decide di mettersi da sola alla ricerca della verità per poter scagionare finalmente suo marito e restituirgli in questo modo una vita dignitosa.

