Sandro Tonali e Giulia Pastore si sposano. La coppia l’ha annunciato ufficialmente postando una foto su Instagram. Lo scatto ritrae la ragazza mentre bacia il suo amato; ha catturato in primo piano l’anello di fidanzamento, simbolo di una promessa di vita insieme.

L’immagine in questione non è solo un’istantanea romantica, ma rappresenta anche un momento simbolico di felicità che sancisce l’impegno del centrocampista del Newcastle e della giovane imprenditrice. La coppia, che sta insieme dal 2019, ha attraversato alti e bassi, ma ha sempre mantenuto la propria unione forte e solida.

Quando si sposano Giulia Pastore e Sandro Tonali? L’annuncio fa il giro del web

Il matrimonio di Giulia Pastore e Sandro Tonali è ormai una realtà imminente: pare che si celebrerà entro l’estate prossima. Invece, ci sarebbe un velo di mistero sulla scelta del luogo dove si svolgerà la cerimonia. Sebbene i fan sui social chiedano a gran voce un matrimonio nella città meneghina, la coppia non ha ancora svelato dettagli definitivi sul luogo delle nozze.

Il glamour sarà un aspetto fondamentale. Dopotutto, Giulia Pastore è testimonial di un noto brand di gioielli e anche un’imprenditrice che ha fondato un proprio marchio di abbigliamento realizzato a mano. Un’impresa che la rende indipendente e allo stesso tempo consapevole delle sue grandi doti.

La storia d’amore tra Tonali e Giulia Pastore: dal flirt alle nozze

La relazione tra Tonali e Pastore è iniziata nel 2019 e dopo due anni ha subito una crisi. Per fortuna si è trattato di un breve periodo e poi hanno ritrovato la serenità, come dichiarato dalla stessa Giulia su Instagram: “Perdersi per poi ritrovarsi. Ci sono amori che fanno il giro del mondo, giri immensi, per poi tornare ancora più belli”.

La 24enne è sempre stata accanto al suo compagno; insieme hanno condiviso i successi e le cadute, dallo scudetto vinto nel 2022 al coinvolgimento diretto per il caso scommesse e la conseguente squalifica di dieci mesi. Adesso si parla di un possibile passaggio di Tonali alla Juventus.