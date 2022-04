Matrimonio tra Anna e Salvo, finale Il paradiso delle signore/ “Succederà di tutto…”

Il paradiso delle signore, Emanuel Caserio anticipa: “Anna non è la donna perfetta…”

Oggi andrà in onda il gran finale di stagione della serie “Il paradiso delle signore”. La puntata avrà numerosi colpi di scena e si concluderà con il matrimonio tra Salvatore e Anna Imbriani. Il rapporto tra i due è stato molto combattuto in quanto Anna ha una figlia nata da una precedente relazione. Anna andrà all’altare portandosi con sé il segreto sull’identità del padre di Irene, mai svelata a Salvatore. Giulia Vecchio è stata intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni e in merito a questo ha rivelato: “Anna in fondo teme il giudizio di Salvatore e della sua famiglia, e dunque non avrebbe mai potuto rivelare di essere stata così ingenua da fare una figlia con un uomo sposato e di essere fuggita con un altro uomo perché il padre non gliela sottraesse. Da questa situazione è nata la sua attenzione totale a ogni desiderio della piccola Irene. La cosa interessante è che, sui social, tante spettatrici che hanno vissuto in quel periodo si sono lamentate proprio di questo: a quei tempi, dicono, una madre avrebbe imposto il suo volere senza tanti drammi”, ha spiegato.

Chissà però cosa succederà quando Salvatore scoprirà tutto. In passato, Salvatore aveva vissuto una storia d’amore con Gabriella ma a causa della sua possessività l’aveva poi persa. Emanuel Caserio ha raccontato nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Ha capito di aver perso Gabriella per la sua gelosia, per la sua possessività, ed è maturato. Anna non sarà la donna perfetta per i suoi canoni, ma lui s’è aperto accogliendo lei e sua figlia Irene. Poi non so che cosa succederà quando scoprirà che Anna non gli ha detto tutta la verità sul padre della bambina”.

Il paradiso delle signore, tra Anna e Salvo ci sarà un colpo di scena inaspettato

Un finale di stagione travolgente quello del Paradiso delle Signore. Tra le storie che hanno appassionato di più gli spettatori c’è quella che riguarda la storia d’amore tra il barista e la contabile. Secondo quanto è stato rivelato, i loro personaggi vivranno una svolta nel finale. In un’intervista rilasciata a Tele Più, Emmanuel Caserio e Giulia Vecchio hanno parlato dei loro personaggi della soap opera italiana. I due hanno rivelato che tra Anna e Salvo ci sarà il tanto famigerato lieto fine, dove la Imbriani e Amato convoleranno a nozze. Ma lo scoop non finisce qui. Proprio l’attore ha aggiunto che tra il giovane barista e la contabile dell’atelier milanese “succederà di tutto”.

Caserio infatti ha lasciato intendere che Amato scoprirà il segreto di Anna che fino a quel momento era stata ben attenta a non farlo emergere. Il colpo di scena è proprio dietro l’angolo e potrebbe segnare il finale di stagione. Anna ha dovuto lottare con le sue insicurezze prima di lasciarsi andare e fidanzarsi con Salvatore. Il fatto di avere una figlia la frenava, sapendo bene come la pensa Salvo. E invece, in maniera del tutto inaspettata, il giovane Amato ha accolto nella sua vita Irene senza problemi, affezionandosi molto a lei. Ora però con la scoperta della paternità di Irene c’è da aspettarsi un cambio di rotta nel comportamento di Salvatore che non la prenderà affatto bene.











