Veronica Peparini e Andreas Muller si sono sposati oggi a Roma davanti a parenti e amici: tutto quello che c'è da sapere su cerimonia e ricevimento.

Dopo essere tornata ufficialmente nella scuola di Amici di Maria De Filippi come insegnante di danza, Veronica Peparini, oggi lunedì 29 settembre, ha sposato Andreas Muller, conosciuto proprio nella scuola più famosa d’Italia e con cui ha già coronato il sogno di formare una famiglia con la nascita delle gemelle Ginevra e Penelope. Insieme da sette anni, innamorati, sereni e complici, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno pronunciato il fatidico sì questo pomeriggio a Roma, città in cui vivono, davanti a parenti e amici.

Dopo essere diventati marito e moglie, l’insegnate di danza e coreografa e il ballerino hanno condiviso le prime foto con gli abiti nuziali sui social. “29.09.2025”, hanno scritto nella didascalia di un post condiviso ricevendo tanti messaggi di auguri da parte di amici e fan.

Matrimonio Veronica Peparini e Andreas Muller: tutto sul ricevimento

Elegantissimi e bellissimi, Veronica Peparini e Andreas Muller non hanno lasciato nulla al caso indossando abiti elegantissimi per il grande giorno. La Peparini ha scelto un abito bianco dalla gonna ampia, con veli e corsetto strutturato semi trasparente con stecche in evidenza. A rendere più luccicante il vestito la presenza di brillantini. Andreas, invece, ha scelto un abito scuro.

Pur essendo molto eleganti, non hanno rinunciato a dettagli rock: la Peparini, in particolare, ha mantenuto il suo look pronunciato il fatidico sì con i suoi capelli cortissimi. Tra gli invitati, presenti anche diversi rappresentanti e colleghi di Amici come Anna Pettinelli e Alessandra Celentano. Presenti, inoltre, tutti i figli della Peparini: il primogenito Daniele l’ha accompagnata all’altare con il padre mentre Olivia ha percorso la navata con le piccole Ginevra e Penelope.