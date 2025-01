Matrix, film su Italia 1 con Keanu Reeves

Domenica 12 gennaio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:30, il film di fantascienza del 1998 Matrix. La pellicola è distribuita da Warner Bros e prodotta da Silver Pictures.

La regia è delle sorelle Lana e Lilly Wachowski. Dopo essersi diplomate, entrambe scoprono la passione per la sceneggiatura e iniziano a scrivere a quattro mani alcuni comics book. La loro passione per i fumetti e l’esuberante fantasia, li porta a cimentarsi nel cinema e realizzano Assassins. È il 1995 ed è per loro la prima sceneggiatura portata sul grande schermo con le regia di Richard Donner. Il debutto come registe è del 1997 con Bond Torbido Inganno. Gli incassi non sono alti, ma trovano i soldi necessari per iniziare le riprese di Matrix.

Il successo della pellicola Matrix è strepitoso e seguiranno altri tre film a completare una tetralogia. Nel 2008 la coppia si unisce di nuovo per portare nelle sale Speed Racer.

Nel cast DI Matrix troviamo un brillante Keanu Reeves, attualmente nelle sale con Sonic 3 e impegnato nelle riprese di Ballerina, che uscirà nel 2025. Ad affiancarlo nella recitazione abbiamo Laurence Fishburne e Carrie Anne Moss.

La trama del film Matrix: pillola blu o pillola rossa?

Il protagonista di Matrix è Thomas Anderson, una persona normale che di giorno lavora presso la Metacortex come programmatore, ma di notte si trasforma in un temibile hacker con lo pseudonimo Neo. Questa seconda attività gli fa compiere molti illeciti, così per controllare le sue mosse l’agente Smith fa inserire nel suo corpo e a sua insaputa, una cimice per controllare le attività illegali.

Un giorno Neo conosce un’altra abile hacker, Trinity che lo convince a seguirla e lo porta dal suo capo Morpheus che gli spiega una nuova realtà di nome Matrix. Incuriosito l’uomo accetta, e dopo essersi liberato della cimice si presenta a Morpheus, che lo mette di fronte a un bivio: Neo dovrà scegliere se continuare la sua vita così com’è ora, ingerendo una pillola blu, oppure conoscere la verità, prendendo quella rossa. Opta per la seconda alternativa e si trova catapultato nel XXIII secolo, con il mondo gestito da potenti e tecnologiche macchine e gli uomini al servizio di esse.

Non potendo usufruire della luce solare, perché il sole è stato oscurato, sono gli esseri viventi a fornire l’energia necessaria per il funzionamento delle macchine. Gli uomini vengono coltivati in uteri artificiali e tenuti in vita da cavi elettrici, tutto il sistema è gestito da Matrix, l’intelligenza artificiale, realizzata seguendo il modello della vita sulla Terra del 1999, dove gli uomini in una realtà virtuale nascono, crescono e poi muoiono. In questo panorama fantascientifico, Trinity, Morpheus e altre persone si sono coalizzate per insorgere contro le macchine e riportare alla luce l’umanità viaggiando a bordo della Nabucodonosor.

Morpheus è convinto che Neo sia l'”Eletto” e, secondo quanto suggerisce l’Oracolo, spetterà a lui il compito di liberare l’umanità e trovare i codici giusti per neutralizzare Matrix. L’impresa non sarà facile, perché Neo dovrà cimentarsi in una realtà complicata, non spingersi oltre i suoi limiti, capire di chi si può fidare e chi eliminare dalla sua strada.