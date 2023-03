Matrix Reloaded/ Film di fantascienza su Italia 1 oggi, Domenica 5 marzo

Matrix Reloaded, film di Italia 1 diretto da Lana e Lilly Wachowski

Italia 1 manda in onda nel pomeriggio di oggi, Domenica 5 marzo alle ore 14:30, il film di fantascienza del 2003 Matrix Reloaded, prodotto e distribuito in Italia dalla Warner Bros Pictures. La regia del film è curata dalle sorelle Lana e Lilly Wachowski che hanno diretto nel 1999 il primo film della serie Matrix e poi i sequel Matrix Revolutions, Matrix Reloaded e Matrix Resurections.

Monica Bellucci e Tim Burton nuova coppia?/ Pizzicati a braccetto, lo scoop bomba

Il protagonista del film è Keanu Reeves che veste i panni di Neo ed è doppiato in italiano dal celebre Luca Ward. L’attore, conosciuto anche per la saga John Wick è affiancato nel film Matrix Reloaded da Laurence Fishburne, candidato al Premio Oscar nel 1994 e da un cast arricchito della presenza di Monica Bellucci, Hugo Weaving, Carrie Anne Moss, Lambert Wilson e Jodie Pinkett.

Monica Bellucci: "Credo ancora nell'amore"/ "Posso assicurarvi che la donna è viva…"

Il film Matrix Reloaded è stato accolto in maniera positiva, nonostante sia stato considerato inferiore rispetto al primo film della serie. Grazie agli incassi, ha stabilito il record per il più alto fine settimana di apertura con 134 milioni in soli quattro giorni e con un incasso totale di oltre 742 milioni di dollari, ha superato il capitolo precedente e si è aggiudicato il terzo posto nella classifica degli incassi più alti del 2003.

Matrix Reloaded, la trama del film

Nel film Matrix Reloaded, la resistenza umana alle macchine continua e si scopre che al centro della Terra esiste una città ribelle chiamata Zion. La situazione cambia quando Neo e i suoi discepoli si rendono conto che le macchine stanno per fare un buco nella Terra per distruggere Zion e sradicare definitivamente i ribelli.

Deva Cassel e Léonie, figlie Monica Bellucci/ "Mi piace vederle spiccare il volo"

Neo ha poteri sempre più potenti, tra cui la chiaroveggenza, e cerca disperatamente di trovare l’accesso al mainframe di Matrix, venendo costantemente braccato dagli agenti di sistema Thompson, Johnson e Jackson, oltre che dall’ex agente Smith, diventato oramai un programma obsoleto che agisce in piena autonomia, come se fosse un virus informatico.

In un dialogo con l’Oracolo, il Prescelto apprende che dovrà compiere una scelta cruciale per il destino dell’umanità a conferma le sue visioni ricorrenti. Con l’aiuto di Trinity e Morpheus, libera il Fabbricante di Chiavi, che dà loro accesso alla Sorgente. Dopo aver affrontato due vecchi programmi, il Merovingio e la consorte Persephone che custodiscono gelosamente la “Fonte”, riesce a ottenerla. Neo incontra finalmente l’Architetto, il creatore di Matrix, alla “Sorgente” e si trova di fronte a una realtà sconvolgente e a una scelta finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA