Matrix Reloaded/ Il film sequel di Matrix oggi domenica 26 febbraio su Italia 1

Matrix Reloaded, il film di Italia 1 sequel di Matrix diretto da Andy e Larry Wachowsky

Il film di azione/fantascienza Matrix Reloaded va in onda oggi domenica 26 febbraio alle 14,20 su Italia1. Matrix Reloaded è stato distribuito per la prima volta nel maggio 2003 ed è da molti considerato un cult del suo genere. La pellicola rappresenta il sequel di Matrix ed è stato distribuito poco prima di Matrix Revolution. La regia è a 4 mani ed è firmata dalle sorelle Andy e Larry Wachowsky, che sono autrici anche del soggetto e della sceneggiatura; il film è stato prodotto da Warner Bros. Pictures.

Stasera in tv 25 febbraio/ Programmi Rai: Finale Tale e Quale Show Sanremo su Rai 1

Il cast di Matrix Reloaded comprende gli attori: Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne, Monica Bellucci, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson, Gloria Foster e Hugo Weaving. La colonna sonora del film, firmata dal compositore Don Davis, si compone di due Cd dove primeggiano, tra gli altri, brani di Marilyn Manson e dei Linkin Park. Matrix Reloaded ha registrato il secondo maggior incasso per un film nel suo giorno di apertura (dopo Spider-Man), guadagnando ben 37 milioni e mezzo di dollari durante il suo primo giorno nei cinema.

Stasera in tv 25 febbraio/ Programmi Mediaset: su Canale 5 il ricordo di Maurizio Costanzo

Matrix Reloaded, la trama del film

In Matrix Reloaded, la narrazione continua quella del film precedente, e pertanto continua la resistenza degli esseri umani contro le macchine e si scopre l’esistenza di una città interamente popolata da ribelli situata al centro della terra, chiamata Zion. Purtroppo, le cose si complicano quando Neo e i suoi seguaci comprendono che l’obiettivo delle macchine è quello di distruggere la città e sconfiggere tutti i ribelli. I poteri di Neo si fanno sempre più grandi e grazie a quello della veggenza vuole riuscire a trovare un modo per entrare nel meccanismo di Matrix.

STASERA IN TV 24 FEBBRAIO/ Programmi Rai: confermato The Voice Senior su Rai 1

Purtroppo, l’agente è un osservato speciale di tutti gli uomini del sistema e le difficoltà per lui sono tante, anche perché sembra di avere a che fare con un virus difettoso capace di distruggere anche la vita reale. Grazie a un colloquio con l’Oracolo, Neo apprende che molto presto si ritroverà di fronte ad una scelta difficile, da cui deriva il destino dell’intera umanità. Con l’aiuto di Trinity e Morpheus riesce a liberare il fabbricante di chiavi, cioè colui che ha accesso alla Sorgente. Per raggiungere il suo obbiettivo Neo deve confrontarsi con Merovingio e sua moglie, cioè due programmi quasi in disuso che custodiscono il fabbricante di chiavi nella sorgente. Neo fa la conoscenza, infine, dell’architetto che ha ideato Matrix e, finalmente potrà effettuare la sua scelta finale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA