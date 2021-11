Matrix reloaded/ Su Italia 1 il terzo film della saga con Keanu Reeves

Matrix reloaded verrà riproposto oggi, 13 novembre, a partire dalle 14.30 su Italia 1. Questo è il secondo film della famosissima ed apprezzatissima serie Matrix. Un film di azione e fantascienza uscito nelle sale cinematografiche statunitensi nel 2003, per le case di produzione Warner Bros Pictures, Village Roadshow Pictures e Silver Pictures.

Salverò mia figlia/ Su Rete 4 il film con Kayla Noelle Ewell

Sotto l’attenta regia di Andy e Larry Wachowaki, già molto apprezzati per la direzione del primo film, Matrix reloaded riporta come protagonisti gli stessi attori di Matrix, Keanu Reeves nei panni di Neo, Laurence Fishburne in quelli di Morpheus e la bravissima Carrie-Ann Moss per Trinity.

Si uniscono al cast però altri nomi altisonanti come quello della nostra Monica Bellucci, Hugo Weavong e Jada Pinkett Smith, nel ruolo di Niobe. Un film con scene entusiasmanti che lasceranno a bocca aperta gli spettatori e che rispetterà a pieno i temi e le futuristiche visioni che ci si aspettavano in questo sequel. Un giorno del weekend per dare l’occasione a più telespettatori di apprezzarlo. Anzi di riapprezzarlo.

Jack Reacher Punto di non ritorno/ Streaming del film "brutale" su Italia 1

Matrix reloaded, la trama

Leggiamo la trama di Matrix reloaded. Neo, sei mesi dopo aver capito i suoi immensi poteri, si rende conto di aver sviluppato anche la chiaroveggenza. Nei sogni si trova di continuo a dover scegliere se salvare Trinity o fermare la macchina, ed ogni volta assiste alla morta della sua amica hacker. Nel frattempo la guerra fra umani e macchine continua spietata, e Neo, nella speranza di messaggi da parte dell’Oracolo, ignora gli ordini di tornare a Zion per proteggerlo e rimane a combattere con un gruppo di suoi alleati.

L’agente Smith, sfuggito alla cancellazione di Matrix e diventato ormai un nemico con nuovi poteri, proverà ad uccidere Neo attaccandolo con diversi suoi cloni; Neo riuscirà a sfuggirgli e raggiungerà un palazzo che permetterebbe all’Eletto, cioè proprio e solo a lui, di raggiungere la Sorgente, la scheda madre di Matrix.

I PILASTRI DEL CIELO/ Su Rete 4 il film diretto da George Marshall

Neo allora entra nella Porta di Luce dove l’Architetto lo illuminerà su una terribile verità: Matrix è molto più vecchia di quello che crede ed è stata ricaricata ben cinque volte prima del suo arrivo, dove altri Eletti portavano il codice originale per evitare il crash definitivo del sistema. Trinity nel frattempo è rimasta intrappolata all’interno di Matrix e morirà fra le braccia di Neo, proprio come nelle sue visioni; lui riuscirà a riportarla in vita estraendo il proiettile, e poi perderà i sensi senza poterla proteggere ancora. Si ritroveranno a bordo di navi sopravvissute agli attacchi, in un finale che farà balzare lo spettatore dalla sedia.

Video, il trailer del film “Matrix reloaded”





© RIPRODUZIONE RISERVATA