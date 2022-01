MATRIX RESURRECTIONS/ Il rilancio intelligente dove manca l’innovazione

Qual è la prima cosa che viene in mente sentendo il nome Matrix? Scene d’azione rivoluzionarie che hanno lanciato nuove tecniche di ripresa come il bullet time? Oppure il concetto del mondo illusorio, che dalle sue origini cartesiane è stato tradotto in un contesto distopico dai toni verde acido? Qualunque sia la risposta è innegabile che il mondo creato dagli allora fratelli Wachowski si sia impresso indelebilmente nel nostro immaginario collettivo, nonostante il minor successo dei seguiti Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Il trailer di questo quarto titolo faceva intuire l’intenzione di creare qualcosa di altrettanto innovativo, cioè un rilancio che giocasse con il concetto stesso di rilancio cinematografico; non c’è mondo più adatto di quello di Matrix, con le sue realtà stratificate e le sue discussioni filosofiche, per tentare un’operazione del genere, ma come sarà stata realizzata?

Dopo il suo sacrificio nel capitolo conclusivo della trilogia, Neo (Keanu Reeves) sembra essere ricomparso nelle vesti di Thomas Anderson, programmatore che ha ottenuto fama e successo creando una serie di videogiochi chiamati, indovinate un po’, Matrix. La sua apparente routine viene spezzata nel momento in cui una ragazza di nome Bugs (Jessica Hemwick) gli rivela di essere intrappolato in una realtà artificiale, da cui dovrà scappare per debellare un’anomalia nel Matrix e ricongiungersi con Trinity (Carrie-Anne Moss). Suona familiare? Non ce n’è da stupirsi: la più grande forza di Resurrections è proprio il suo giocare con il meta, cioè con la sua consapevolezza di essere un’opera di finzione. Il film si interroga su cosa ha reso Matrix un tale fenomeno, e ne contiene una versione videoludica che è a sua volta un riferimento a Enter the Matrix, gioco la cui trama era ufficiale al pari di quella dei film.

Questo citazionismo consapevole viene usato per suscitare qualche risata, ma anche per costruire una riflessione interna al film sul valore delle storie: la leggenda del “Prescelto” Neo è sopravvissuta alla sua scomparsa, lasciando un impatto sui personaggi che il nostro eroe si trova a incontrare o rincontrare. Lana Wachowski ha imparato un paio di cose dalla nuova trilogia di Star Wars, prima fra tutte come non gestire il ritorno di personaggi storici: Resurrections si premura di giustificare l’arrivo di una nuova minaccia senza rendere vani gli sforzi dei protagonisti dei film precedenti, e anziché ignorare i problematici secondo e terzo capitolo riprende il filo degli eventi direttamente da essi. Ciò non vuol dire che il film manchi di spunti propri: nonostante la trama proceda in maniera piuttosto classica, essa sviluppa il mondo di Matrix mostrando cos’è successo durante l’assenza di Neo e introduce nuove figure dal grande carisma.

Il personaggio di Jonathan Groff è in realtà una vecchia conoscenza sotto mentite spoglie, costretta a fare i conti con il fatto di essere stata superata da nuove potenze in gioco; l’Analista ruba la scena in ogni singola inquadratura in cui compare, grazie alla bravura di Neil Patrick Harris nel caratterizzare questa figura enigmatica e inquietantemente cordiale; Abdul Mateen II veste i panni di novello Morpheus con una piacevole vena comica, ma purtroppo scompare un po’ nella seconda metà del film. Naturalmente una menzione d’onore va alla coppia storica Keanu Reeves/Carrie-Anne Moss: il legame tra Neo e Trinity costituiva il cuore dei film precedenti e torna con egual forza in questo quarto capitolo, aiutato da una regia impreziosita da tante piccole scelte evidenti, come quella di attribuire particolare importanza agli occhi dei due protagonisti.

Sul fronte dell’azione il film regala delle sequenze realizzate con cura, ma non rivoluzionarie quanto quelle dell’originale vent’anni fa o di un John Wick ai giorni nostri. Questa descrizione è in realtà applicabile a ben più di un aspetto della pellicola: per quanto Resurrections offra molti spunti interessanti, specie nel primo atto, essi si perdono in una trama che riesce a essere relativamente banale ed eccessivamente incasinata allo stesso tempo. Ad esempio, il film contiene un inseguimento che per quanto ben girato non ha una vera e propria meta, e molti dialoghi di esposizione che non riescono purtroppo a giustificare i giri astrusi che devono fare i personaggi per raggiungere i propri obiettivi. Pur giocando con il concetto di rilancio, Resurrections cade vittima di un problema che lo colpisce tanto quanto tutti gli altri prodotti simili: il film cerca di dare una conclusione soddisfacente alla storia di questo mondo, ma in teoria a questa chiusura aveva già provveduto la precedente trilogia, quindi cosa impedirebbe a un eventuale Matrix 5 di rimettere le carte in tavola per l’ennesima volta?

In conclusione, Matrix: Resurrections è una meravigliosa e affascinante accozzaglia di concetti in parte inespressi, una descrizione che si potrebbe applicare a ogni opera della Wachowski dopo il primo Matrix. Questa pellicola verrà ricordata con lo stesso affetto dell’originale? Improbabile, ma è comunque un’opera più interessante di molti rilanci che si son visti negli ultimi anni.

