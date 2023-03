Matrix Revolutions/ Film con Keanu Reeves su Italia 1, oggi Domenica 12 marzo

Matrix Revolutions, film di Italia 1 diretto da Andy e Larry Wachowski

Torna su Italia il film Matrix Revolutions. La pellicola d’azione, terzo capitolo della serie fantascientifica Matrix va in onda Domenica 12 marzo alle ore 14:30. Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 2003, solo a pochi mesi di distanza dal secondo capitolo della serie: Matrix Reloaded. Come gli altri capitoli, anche questo lungometraggio è scritto e diretto dal Andy e Larry Wachowski.

Nel cast di Matrix Revolutions ritroviamo il grandissimo attore statunitense Keanu Reeves che anche in questa pellicola veste i panni di Neo, accanto a lui, l’attore Laurence Fishburne che interpreta Morpheus, l’attrice canadese Carrie-Anne Moss nel ruolo di Trinity e infine l’attore Hugo Weaving che interpreta l’agente Smith. Impossibile non citare anche la presenza della nostra amata Monica Bellucci nei panni di Persephone, moglie del Merovingio. Nonostante in diverse interviste Keanu Reeves abbia più volte affermato che non ci sarebbe stato un sequel di Matrix Revolutions, in realtà ad agosto 2019 viene confermato il quarto capitolo della serie, uscito nelle sale statunitensi nel 2021 con il titolo Matrix Resurrections diretto da Lana Wachowski, in cui ritroviamo Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei panni di Neo e Trinity.

Matrix Revolutions, la trama del film

Il film Matrix Revolutions ha inizio con la città di Zion ormai prossima ad essere distrutta a causa della guerra tra uomini e macchine, sempre più pressante. Neo privo di sensi, si risveglia in un luogo che non appartiene né al mondo reale né a Matrix da cui cerca di riuscire a liberarsi. Nel frattempo Morpeus e Trinity cercano di risvegliarlo per proseguire la battaglia ed è così che scoprono che lo spazio in cui è intrappolato Neo è sotto il controllo del Merovingio, l’unico in grado di salvarlo.

Neo intanto viene messo in allerta dall’Oracolo di non fidarsi dell’Agente Smith, diventato una minaccia per gli umani. Neo incontra il Deus Ex Machina, l’interfaccia centrale delle macchine, proponendo una tregua per sconfiggere l’Agente Smith, diventato un pericolo anche per le macchine. Le macchine in Matrix Revolutions cessano quindi di attaccare Zion e inizia lo scontro tra Neo e Smith. Quando quest’ultimo sembra aver ormai la vittoria in tasca l’Eletto viene aiutato dall’Oracolo con un’enigmatica frase “Tutto ciò che ha un inizio ha una fine, Neo”. Neo capisce che l’unico modo per sconfiggere Smith è permettergli di eliminarlo, Smith così si sovrascrive a Neo collegandosi al mainframe di Matrix e le macchine possono finalmente cancellare l’agente.

