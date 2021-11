Matrix Revolutions/ Su Italia 1 il film con Keanu Reeves terzo capitolo della saga

Matrix Revolutions, il film su Italia 1 diretto da Andy e Larry Wachowski

‘Matrix Revolutions’ va in onda oggi, 20 novembre 2021, a partire dalle ore 14,30 su Italia 1, è l’occasione dorata per terminare la trilogia trasmessa dalla rete Mediaset in attesa dell’uscita del nuovo capitolo, ‘Resurrection’, oramai pronto per arrivare alle sale cinematografiche di tutto il mondo. Andy e Larry Wachowski sono sicuramente tra i geni visionari del cinema moderno: la saga da loro sceneggiata e prodotta, nonché diretta, a partire dal 1999, ‘Matrix‘ è un capitolo fondamentale nella cinematografia relativa alla fantascienza distopica e apocalittica.

Montecristo/ Su Rete 4 il film tratto dal romanzo di Alexandre Dumas

Protagonista ancora una volta nel ruolo di Neo troviamo Keanu Reeves che a questa saga deve davvero tanto. Il film uscì nel periodo nel quale Reevs era impegnato con film di grande successo come ‘Tutto può succedere – Something’s Gotta Give (Something’s Gotta Give)’, ‘Thumbsucker – Il succhiapollice (Thumbsucker)’ oppure, in precedenza, poco prima di ‘Matrix Reloaded’, ‘Sweet November – Dolce novembre (Sweet November)’, un Reevs quindi tra sentimenti e fantascienza, il periodo d’oro, ma anche l’inizio di una certa discesa verso produzioni non alla sua altezza. Nel cast è confermato anche Laurence Fishburne nel ruolo di Morpheus, Carrie-Anne Moss è sempre Trinity, il villaine del mondo Matrix è anche in questa pellicola Hugo Weaving, Re Elrond nella saga de ‘Il signore degli anelli’ e de ‘Lo hobbit’.

City of Crime/ Streaming del film su Rai 3: "serrata caccia all'uomo" a Manhattan

Matrix Revolutions, la trama: una battaglia per la sopravvivenza

Leggiamo la trama di Matrix Revolutions. Gli abitanti di Zion sono sempre al centro dell’incremento nella guerra tra uomini e macchine, una battaglia per la sopravvivenza del genere umano disperata, ma non impossibile se vista nella giusta chiave.

Neo nel mondo reale è addormentato, una sorta di ipnosi narcolettica che lo tiene prigioniero, in Matrix si trova invece in un limbo di solitudine, una situazione non facile da gestire. Il Merovingio tiene in scacco su un treno digitale Neo, grazie proprio all’uomo del treno che non da possibilità di fuga all’uomo, per questo motivo Morpheus e Trinity devono interrogare l’Oracolo per trovare una soluzione a questa situazione disperata e complessa. Il tutto è gestito dal programma ‘agente Smith’, una sorta di software malevolo che illude, rende complicata l’esistenza in Matrix, punta Neo come eletto da mantenere lontano dalla verità.

Sopravvissuto: The Martian/ Streaming del film su Italia 1 diretto da Ridley Scott

Video, il trailer del film “Matrix Revolutions”





© RIPRODUZIONE RISERVATA