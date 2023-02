Matrix, speciale su Maurizio Costanzo/ Canale 5 ricorda il giornalista nel giorno della sua morte

Speciale Matrix su Maurizio Costanzo: su Canale 5 in onda il ricordo al giornalista

La morte di Maurizio Costanzo cambia il palinsesto di Canale 5 di oggi 24 febbraio 2023. Questa sera, in prima serata su Canale 5, era prevista la terza puntata della seconda stagione di Buongiorno Mamma!, la fiction con Raoul Bova, ma l’addio del celebre giornalista e conduttore ha portato Mediaset a cambiare i piani. Al posto della fiction, su Canale 5 andrà infatti in onda uno speciale di Matrix.

Roberto Alessi "Maurizio Costanzo? Un gigante"/ "Mi sentivo inadeguato, mi disse…"

A darne ufficialità è la stessa Mediaset con un comunicato stampa che recita: “Stasera in prima serata su Canale 5 in onda Speciale Matrix in collaborazione con TG5 – Costanzo L’Uomo che ha Cambiato la Tv. Salta il previsto appuntamento con la fiction Buongiorno Mamma 2”. In studio con Nicola Porro, alla conduzione dello speciale, ci sarà la giornalista Susanna Galeazzi.

Maurizio Costanzo malato di diabete: sintomi e cura/ La dieta con Maria De Filippi

Speciale Matrix su Maurizio Costanzo: anticipazioni

Canale 5, nella giornata della morte di Maurizio Costanzo, dedica al giornalista e conduttore uno speciale volto a ricordarne carriera e imprese. Si ripercorreranno alcune tappe importanti della sua carriera televisiva, ma anche gli affetti, le storie d’amore con le varie mogli, il rapporto con i figli e con Maria De Filippi. Si parlerà del suo impegno contro la mafia, dell’attentato a Via Fauro di cui è stato vittima, dei suoi più grandi successi. Intanto in queste ore sono tanti a ricordarlo con grande affetto. Tra i messaggi più toccanti quello di Vittorio Sgarbi che ha scritto: “”È morto nostro padre, il padre e l’inventore di questa televisione fatta di tanti ospiti e con diverse voci. Sono diventato Sgarbi perché lui aveva una macchina come la tua, in cui ognuno aveva un ruolo.”, ha ammesso il sottosegretario alla Cultura.

LEGGI ANCHE:

Maria De Filippi, Lori Sammartino, Flaminia Morandi, Marta Flavi/ Mogli di Costanzo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA