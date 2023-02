Matrix/ Su Italia 1 il film con Keanu Reeves

Matrix, film di Italia 1 diretto da Andy e Larry Wachowski

Matrix va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di domenica 19 febbraio alle ore 14:00. Si tratta di una grande classico del genere fantascienza realizzato negli Stati Uniti d’America in coproduzione con l’Australia nel 1999 con in prima fila alla Warner Bros e Village Road Show Pictures. La regia è stata firmata da Andy e Larry Wachowski i quali si sono occupati anche del soggetto e della sceneggiatura.

Il montaggio è stato eseguito da Zach Staenberg, il ruolo di direttore della fotografia è stato curato da Don Davis mentre nel cast ci sono Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster, Joe Pantoliano e Marcus Chong. Tra i principali protagonisti del film figura l’attore e regista americano Laurence John Fishburne nato nel luglio del 1961 è diventato famoso proprio con l’interpretazione nella saga di Matrix nelle vesti di Morpheus.

La sua carriera al cinema è iniziata nel 1975 con il regista Joseph Manduke con il film Cornbread Earl and Me mentre nel 1979 ha lavorato con Francis Ford Coppola per il capolavoro a Apocalypse Now. Negli anni seguenti ha partecipato a infinite per pellicole di successo tra cui Il giustiziere della notte 2, Giardini di pietra, Danko, Il colore viola, King of New York, Massima copertura, Bad company, La giusta causa, Punto di non ritorno, Mystic River, Una parola per un sogno, Predators, Poliziotto in prova, Passengers, John Wick 3 Parabellum, Ant-Man and the Wasp, La cena delle spie, John Wick 4 e Il corriere – The Mule.

Matrix, la trama del film

Leggiamo la trama di Matrix. Thomas è un programmatore di software che durante il giorno si dimostra essere un cittadino modello particolarmente rispettoso della legge mentre di notte vive probabilmente una vera e propria seconda vita che lo vede nei panni di un famoso hacker conosciuto nel settore con lo pseudonimo di Neo.

Le sue azioni criminali sono diventate così pericolose che anche il governo ha deciso di occuparsene mettendo sulle sue tracce degli agenti particolarmente esperti di nome Brown, Jones e Smith. Dopo essere stato sottoposto a delle intercettazioni ambientali viene arrestato e siccome è particolarmente pericoloso gli viene innestato nel corpo una cimice in maniera tale da poter sempre sapere quello che sta facendo. Una notte, mentre accende il suo computer, compare improvvisamente sul monitor una strana scritta con delle frasi criptiche che hanno a che fare con una sorta di evento chiamato Matrix. Curioso come non mai decide di accettare una richiesta di contatto da parte di un esperta hacker che si dice braccio destro di un altro misterioso elemento del mondo degli hacker il cui nome è Morpheus.

Questi personaggi sono molto informati su quello che sta accadendo e infatti sanno della cimice e prima di arrivare nel loro luogo segreto viene estirpata. Neo evidenzia la volontà di scoprire tutto quello che si cela dietro a Matrix e così viene accontentato e dopo aver ingerito una capsula perde i sensi e si risveglia in una sorta di incubatrice in cui è immerso in un liquido viscoso e completamente nudo. Il suo corpo viene collegato a dei cavi per la connessione elettrica. Si ritroverà in una sorta di realtà alternativa nella quale c’è stata una violenta guerra che ha visto contrapposte le macchine alimentate da energia solare agli uomini.

