Matt Damon in vacanza con la moglie Luciana Barroso/ Dopo 18 anni, stessa passione a Mykonos

Matt Damon e l’amore con la moglie Luciana Barroso

Anche nel dorato mondo di Hollywood esistono amori che durano tanti anni e che rappresentano la concretizzazione di vere e proprie favole come quelle che vengono raccontate nei film. E’ il caso della storia tra Matt Damon e Luciana Barroso. I due si sono giurati amore eterno diventando ufficialmente marito e moglie il 9 dicembre 2005. Un vero e proprio colpo di fulmine arrivato durante un periodo particolare della vita dell’attore.

Elisabetta Canalis, vacanze d'amore con Georgian Cimpeanu e la figlia Skyler Eva/ Relax in Sardegna e...

Matt Damon, infatti, ha incontrato per la prima volta la donna che è poi diventata sua moglie a Miami. In particolare, i due si sono conosciuti in un bar dove lei lavorava mentre girava Fratelli per la pelle. Un colpo di fulmine che si è poi trasformato in amore portando i due a convolare a nozze.

Matt Damon e Luciana Barroso: vacanza a Mykonos

Tra le coppie di Hollywood, quella formata da Matt Damon e dalla moglie Luciana Barroso rappresenta sicuramente una delle più belle e solide. I due hanno così deciso di concedersi una vacanza scegliendo come meta Mykonos, amatissima anche dai vip italiani. Nel mare di Mykonos, circondati da tantissimi turisti, la coppia si lascia andare a baci e abbracci come se non fossero passati 18 anni.

Anna Tatangelo al mare con il fidanzato Matteo Narducci e il figlio Andrea/ L'estate d'amore della cantante

A pubblicare le foto delle vacanze della coppia è il settimanale Chi che, nella rubrica “Chicche di gossip” presente sul numero in edicola, pubblicato le foto della dolce e spensierata vacanza dell’attore e della sua dolce metà. I due, nelle foto di Chi, sono sempre più innamorati e complici.

LEGGI ANCHE:

Fausto Brizzi: "Silvia Salis? Chiavi di casa dopo 2 mesi"/ "Notte prima degli esami la mia storia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA