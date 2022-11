Matt Hancock, terzo all’Isola dei Famosi ex ministro Uk/ “Ma è finito come politico”

Matt Hancock, ex Ministro della Salute britannico travolto dagli scandali durante le prime fasi del Covid, ha sorpreso il Paese con la partecipazione all’edizione inglese de L’Isola dei Famosi, che si chiama ‘I’m a celebrity, get me out of here’, cioè ‘Sono una celebrità, tiratemi fuori di qui’. Un concorrente decisamente insolito, che non ha mancato di attirare feroci critiche. E che però è arrivato a un soffio dalla vittoria all’Isola dei Famosi, nonostante i tentativi di sabotare la sua partecipazione.

Per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, Matt Hancock ha portato a casa 400mila sterline, praticamente l’equivalente di mezzo milione di euro. Un compenso decisamente poco gradito dall’associazione dei parenti delle vittime del Covid, che dopo la gestione disastrosa della pandemia da parte dell’ex Ministro aveva inoltrato sonore proteste all’Autorità di vigilanza sulle telecomunicazioni. “Volevo solo mostrare chi sono come persona – ha dichiarato l’ex Ministro durante la puntata finale dell’edizione britannica dell’Isola dei Famosi – Molta gente si avvicina a me con idee preconcette per ovvie ragioni, ma io volevo solo essere me stesso”. Aggiungendo che “noi politici non veniamo percepiti abbastanza come esseri umani”. E il pubblico dapprima indispettito ha finito per appoggiarlo, premiandolo nelle votazioni fino a fargli raggiungere il terzo posto.

Matt Hancock all’Isola dei Famosi britannica: è successo tra i giovani

Matt Hancock, ex Ministro della Salute britannico, nel 2020 era finito nell’occhio del ciclone per aver gestito in modo superficiale la pandemia di Covid. In quei primi mesi di convivenza con il virus, infatti, la Gran Bretagna si era ritrovata a fronteggiare una carenza di equipaggiamento protettivo per il personale sanitario ma anche davanti all’incapacità di fermare la strage degli anziani nelle case di riposo. Poi l’ex Ministro era stato sorpreso a ricevere l’amante nel suo ufficio, nonostante le rigide restrizioni contro il Covid imposte a tutto il Paese. Come risultato, Matt Hancock era stato cacciato a gran voce dall’allora governo britannico e la moglie aveva anche chiesto e ottenuto il divorzio da lui.

Nonostante questa burrasca, Matt Hancock è ricomparso in tv in un ambiente decisamente differente e ha guadagnato decine di migliaia di follower sui social. I giovani si sono infatti precipitati a seguirlo su Instagram e TikTok, forse colpiti dalle imprese estreme a cui si è sottoposto l’ex Ministro durante l’Isola dei Famosi inglese. Secondo un ex consigliere, sentito sulla questione dal Times, Matt Hancock “non si aspetta di rientrare al governo, ma ha grande esperienza e molto da offrire”.











