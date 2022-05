Mattarella a Macron su Ucraina/ “D’accordo con proposta comunità politica europea”

Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron hanno avuto questo pomeriggio una telefonata sul tema della guerra in Ucraina. Il presidente della Repubblica italiana ed il presidente della Repubblica francese, come si apprende da fonti dell’Eliseo e come riportato da Ansa, si sono trovati d’accordo nell’obiettivo di “a continuare ad accrescere il sostegno europeo all’Ucraina”. I due leader hanno inoltre ribadito l’esigenza di rimanere uniti per la causa.

Nel corso del colloquio odierno, come informa la presidenza francese, in particolare, “è stato affrontato il tema della guerra in Ucraina sottolineando l’importanza di mantenere l’unità e lo stretto coordinamento che prevalgono fra partner europei dall’inizio del conflitto”. Inoltre, si è anche “discusso delle conseguenze del conflitto in termini di sicurezza alimentare”. Il presidente italiano Sergio Mattarella in tal senso “è tornato sulla volontà congiunta di Italia e Turchia di garantire un sostegno ai Paesi della riva sud del Mediterraneo”, esprimendo “interesse per l’iniziativa FARM proposta dalla Francia”.

Mattarella e Macron su guerra in Ucraina: il colloquio tra Italia e Francia

Sergio Mattarella ed Emmanuel Macron, nel corso della telefonata odierna sulla guerra in Ucraina, hanno parlato anche delle conseguenze che il ritorno di un conflitto nel territorio può avere sull’Unione Europea. In tal senso i due leader, come fanno sapere fonti interne e come riportato da Ansa, “convengono sulla necessità di applicare l’agenda di Versailles per l’indipendenza dell’Unione in materia di energia, di difesa, di alimentazione e per portare avanti le transizioni climatica e informatica”.

Il presidente della Repubblica italiana, in particolare, si è detto “in pieno accordo” con il capo dello Stato francese in merito alla sua proposta di una “comunità politica europea”. Infine, con quest’ultimo si è congratulato per la sua rielezione, dato che lo scorso aprile il candidato uscente ha vinto con il 58,55% dei voti ed è stato riconfermato nella carica.











