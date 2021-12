MATTARELLA, DISCORSO DI FINE ANNO/ Diretta video Capodanno 2022: l’ultimo messaggio

Si caricherà di diversi significato il discorso di fine anno di Sergio Mattarella, non solo perché è quasi certamente l’ultimo, ma perché sono molteplici le sfide del nostro Paese, che si trova ormai prossimo ad una svolta epocale. Anche per questo c’è chi spera nella permanenza di Mattarella come Presidente della Repubblica, ma Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, si aspetta «un discorso di congedo», nel quale «in qualche modo rivendicherà quello che è stato fatto, ma soprattutto chiederà al Paese di continuare sulla strada della responsabilità, che in fondo ha dimostrato negli ultimi mesi». Franco ne ha parlato a UnoMattina, spiegando che il vero problema è «garantire la continuità rispetto a quello che è stato fatto ultimamente, dopo una parte di legislatura nella quale il ruolo del Quirinale si è fortemente dilatato, come sempre nei momenti di crisi». Ma proprio così si è espresso il grande merito di Sergio Mattarella, il quale ha portato «forze fortemente anti europee, dichiaratamente populiste, a rientrare nell’alveo della Costituzione. Lì il ruolo del Capo dello Stato è stato fondamentale».

Totonomi Quirinale/ Elezione Presidente della Repubblica: chi sarà? Draghi o...

Proprio Mattarella che ha parlato nel 2020 di «tempo di costruttori» può essere senza dubbio definito un costruttore. «Ha avuto come bussola il dover riportare il potere all’interno del proprio ambito. Questo spiega il suo no all’idea di un prolungamento, che ritiene improprio da un punto di vista istituzionale e inopportuno, peraltro non ritengo sia una ipotesi verosimile», ha aggiunto Massimo Franco. Di sicuro Mattarella rappresenta «una cultura istituzionale e politica molto aderente ai principi e valori della Costituzioni, alle alleanze europee e alla Nato». In questi anni ci sono passaggi traumatici, a partire dall’ipotesi dello stato di accusa del M5s. «Mattarella è riuscito a portare le forze politiche verso soluzioni concordate senza che nessuno sia stato in grado di accusarlo di parzialità, questo è il vero miracolo in una Italia così rissosa», ha concluso Franco. (agg. di Silvana Palazzo)

DIETRO IL COLLE/ I due effetti (veri) dell’“autocandidatura” di Draghi

MATTARELLA, L’ULTIMO DISCORSO IN DIRETTA TV

Quello di questa sera alle ore 20.30 sarà il settimo e ultimo discorso di fine anno per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. O forse no: a inizio febbraio scade infatti il suo mandato alla guida del Quirinale ma, complice la risalita dei contagi e le ben note turbolenze nella maggioranza sul futuro politico di Mario Draghi, per Mattarella l’ipotesi di un possibile settennato “bis” non è da escludere fino all’ultimo momento (anche se lui ha fatto di tutto per farlo capire in questi mesi che oggi sarà il suo ultimo messaggio di Capodanno).

Umberto Bossi/ "Berlusconi presidente della Repubblica? No, la spunterà Casini"

Come da tradizione dunque, a poche ore dal Capodanno, è atteso il discorso a reti tv unificate – e in diretta video streaming sul canale YouTube del Quirinale – del Presidente Mattarella per augurare a tutti gli italiani un nuovo anno 2022 con la speranza che possa far intravedere le fine del tunnel pandemico iniziato ormai due anni fa. Al solito con lo stile sobrio e senza “perdersi” in tecnicismi politici, il Presidente dovrebbe rivolgersi alla popolazione facendo il “bilancio” di quanto avvenuto nell’anno appena trascorso, con l’augurio che il 2022 possa essere pienamente vissuto come il secondo step decisivo per la ripartenza italiana dopo le molte ombre e qualche luce del 2021.

MATTARELLA, I POSSIBILI TEMI DEL MESSAGGIO DI FINE ANNO 2021

Difficile che quello in onda stasera possa essere un messaggio ricco di riferimenti politici e consigli per chi lo precederà alla guida del Colle nei prossimi 7 anni: il discorso di Capodanno 2022 di Sergio Mattarella toccherà invece quanti più spunti possibili per ribadire l’unità nazionale, sociale, politica ed economica dopo i tremendi 24 mesi di pandemia da Covid-19. Come spiegato dallo stesso Presidente nello scambio di auguri di fine anno con i rappresentanti delle istituzioni, «Quello che sta per concludersi è stato un anno di lavoro intenso, come auspicato al termine del 2020. Con priorità chiare: la lotta alla pandemia e la ripresa della vita economica e sociale del Paese. Credo che possiamo trarne un bilancio complessivamente positivo, per aver alzato la protezione dei cittadini di fronte alla minaccia del virus e per aver rimesso in moto la società. È stato il frutto di scelte coraggiose, dei progressi della scienza, di comportamenti coscienziosi, di senso civico diffuso, e la risultante di una convergenza tra le istituzioni e i cittadini». Secondo le anticipazioni del messaggio di fine anno “filtrate” dal sempre informato quirinalista del “Corriere della Sera”, Marzio Breda, l’ultimo discorso di Mattarella non dovrebbe veder riflettersi le dinamiche ancora molto confuse per la sua successione al Quirinale: «c’è da aspettarsi un incoraggiamento condizionato. Qualcosa che dovrebbe suonare come un’incitazione: “L’Italia ce la farà”. A due condizioni, però. Che i cittadini sappiano mantenere la prova di responsabilità che hanno offerto durante la pandemia. E che la politica sappia fare altrettanto, interpretando i bisogni della società e dell’economia con misure concrete e non contraddittorie», scrive Breda interpretando il pensiero e la prosa del Capo dello Stato.

MATTARELLA, IL DISCORSO DEL CAPODANNO 2021

«Care concittadine e cari concittadini, quello che inizia sarà il mio ultimo anno come Presidente della Repubblica. Coinciderà con il primo anno da dedicare alla ripresa della vita economica e sociale del nostro Paese. La ripartenza sarà al centro di quest’ultimo tratto del mio mandato. Sarà un anno di lavoro intenso.

Abbiamo le risorse per farcela»: si concludeva così il messaggio di fine anno 2020 che Mattarella pronunciò come sempre in diretta a reti tv unificate al termine del primo anno terribile di pandemia. Tanta acqua ne è passata sotto i ponti della Repubblica, a cominciare dalla campagna vaccinale proseguita non senza qualche intoppo ma comunque con il risultato importante della forte riduzione di vittime e ricoveri (anche con l’esplodere della variante Omicron di questi giorni). La scelta di Mattarella di affidare come «estrema e ultima riserva della Repubblica» alla persona di Mario Draghi la ripartenza dell’Italia ha pagato e molto in termini economici, ha visto qualche battuta d’arresto di troppo sul fronte pandemico: di certo però, la considerazione dell’Italia all’estero a soli 12 mesi di distanza sembra decisamente tutta un’altra storia (e non solo per i successi sportivi, che comunque hanno aiutato in questo straordinario 2021 europeo e olimpico per lo sport italiano).

Sempre nel messaggio di un anno fa, il Presidente intimò il popolo italiano a «riappropriarsi della propria vita»: «Il virus, sconosciuto e imprevedibile, ci ha colpito prima di ogni altro Paese europeo. L’inizio del tunnel. Con la drammatica contabilità dei contagi, delle morti. Le immagini delle strade e delle piazze deserte. Le tante solitudini. Il pensiero straziante di chi moriva senza avere accanto i propri cari». La pandemia ha seminato un senso di smarrimento, scriveva ed esponeva Mattarella nel discorso del 2020: il Covid, «pone in discussione prospettive di vita. Basti pensare alla previsione di un calo ulteriore delle nascite, spia dell’incertezza che il virus ha insinuato nella nostra comunità. È questa la realtà, che bisogna riconoscere e affrontare»; nello stesso tempo però, conclude con un auspicio e una constatazione, «sono emersi segnali importanti, che incoraggiano una speranza concreta. Perché non prevalga la paura e perché le preoccupazioni possano trasformarsi nell’energia necessaria per ricostruire, per ripartire».

IN DIRETTA VIDEO STREAMING IL DISCORSO DI FINE ANNO DI MATTARELLA





© RIPRODUZIONE RISERVATA