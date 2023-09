Mattarella e Valditara a Forlì per apertura anno scolastico/ Diretta video Rai 1: testimonianza di In-Presa

L’APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO 2023-2024 A FORLÌ CON MATTARELLA, VALDITARA E TANTI OSPITI: INFO E DIRETTA VIDEO RAI 1

Si intitola “Tutti a scuola” l’evento di apertura del nuovo anno scolastico 2023-2024 alla presenza quest’anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara: l’evento a cui parteciperanno diversi ospiti, anche artisti musicali come i “The Kolors” è organizzato dal Comune di Forlì all’interno dell’istituto Saffi-Alberti in Via Turati, con la copertura tv su Rai 1 e la diretta video streaming a partire dalle ore 16 su RaiPlay e il canale YouTube del Quirinale.

La cerimonia di apertura del nuovo anno scolastico a Forlì sarà condotta da Flavio Insinna con la partecipazione della cantante Malika Ayane: l’evento sarà animato da diverse delegazioni di studenti in arrivo da ogni parte del Paese in rappresentanza dei vari indirizzi scolastici. Contenuti sull’anno per la didattica con tutte le novità sul rapporto scuola-tutor saranno illustrate dai Ministri Valditara e Calderone (Lavoro), con introduzione anche delle novità sulla riforma degli istituti tecnici e professionali: saliranno sul palco di Forlì anche protagonisti della cronaca recente «come il 16enne Alessandro Dioni che, grazie a un corso di pronto soccorso frequentato a scuola, ha salvato la vita con un defibrillatore al 50enne Marcello Amadori», anticipa “Orizzonte Scuola” presentando l’evento di oggi. Si parlerà poi di sport con il Presidente del CONI Giovanni Malagò, con il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli e con gli atleti Simone Giannelli e Sofia Raffaeli, oltre agli atleti paralimpici Claudia Cretti e Maxcel Amo Manu. Prevista la presenza anche degli artisti per incontrare i ragazzi e raccontare le loro esperienze: si tratta del cantante Alfa, del gruppo “The Kolors” e dell’attore di “Mare Fuori” Nicolò Galasso.

LA TESTIMONIANZA DI IN-PRESA ALL’APERTURA DELL’ANNO SCOLASTICO A FORLÌ

All’apertura dell’anno scolastico “Tutti a scuola” con Mattarella e Valditara saranno presenti oggi delegazioni da ogni parte d’Italia, come anticipa il Ministero dell’Istruzione: studenti dell’Istituto comprensivo “Chieri 3” di Chieri (TO); Liceo coreutico “Angelo Musco” di Catania; Liceo coreutico teatrale “Germana Erba” di Torino; L’Istituto professionale “Morvillo Falcone” di Brindisi; centro di formazione professionale di In-Presa di Carate Brianza. È proprio su quest’ultima realtà che ci soffermiamo per capire il senso di una testimonianza di alto valore che unisce l’esperienza educativa a quella professionale al servizio di migliaia di famiglie lombarde.

Davanti al Presidente della Repubblica Mattarella e del Ministro Valditara, all’apertura dell’anno scolastico ci saranno i ragazzi e gli insegnanti di In-Presa, realtà originata da Emilia Vergani, assistente sociale che nel 1994 decise di coinvolgere alcune famiglie a lei legate da profonda amicizia e i Servizi Sociali di Carate Brianza per sviluppare esperienze di affido diurno, formazione e inserimento lavorativo di ragazzi in situazione di difficoltà sociale, scolastica e lavorativa. Come annuncia la stessa In-Presa, tra gli altri interventi è prevista la testimonianza di Christian, studente del Corso per Operatore Meccanico: una testimonianza-video in cui racconta la sua storia di cambiamento avvenuta anche grazie all’incontro con In-Presa che non gli ha risparmiato «le fatiche già vissute precedentemente negli altri istituti». Qui però, spiega il ragazzo, «mi sono sentito accolto come allievo irrequieto, ribelle e insofferente alle regole scolastiche. Ho cominciato a desiderare di superare questi aspetti del mio carattere e di mettermi in gioco come non avevo mai fatto prima. Oggi mi sento una persona diversa rispetto agli anni passati grazie all’aiuto di alcuni amici, della mia famiglia e anche di alcuni professori della scuola di In-Presa». Via alla diretta tv e video streaming dalle ore 16 con l’evento che toccherà oltre al tema centrale della scuola anche attualità, lavoro, salute, sport, scuole italiane all’estero e storie di riscatto sociale.











